Пенелопа Крус отпраздновала свое 50-летие с Ириной Шейк

Posted 29 апреля, 09:59
Published 29 апреля, 09:59
Modified 9 сентября, 22:26
Updated 9 сентября, 22:26
Пенелопа Круз отпраздновала свое знаменательное 50-летие в это воскресенье, собрав вокруг себя самых близких и родных друзей, среди которых оказалась 38-летняя Ирина Шейк.
Русская супермодель не только поздравила свою подругу с юбилеем, но и похвалила Пенелопу за ее материнские способности, написав: «С днем рождения, самая красивая женщина на Земле! Добрая, милая, забавная и самая лучшая мама!».
Среди гостей так же была сестра Пенелопы — Моника, и актриса Сальма Хайек, с которой Крус дружит много лет. Помимо эпизода сериала MTV «Панк», Сальма и Пенелопа играли вместе только в одном фильме — мексиканском вестерне 1880 года «Бандитки», снятом в 2006 году.
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