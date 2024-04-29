Пенелопа Крус отпраздновала свое 50-летие с Ириной Шейк

Среди гостей так же была сестра Пенелопы — Моника, и актриса Сальма Хайек, с которой Крус дружит много лет. Помимо эпизода сериала MTV «Панк», Сальма и Пенелопа играли вместе только в одном фильме — мексиканском вестерне 1880 года «Бандитки», снятом в 2006 году.