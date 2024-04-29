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Posted 29 апреля, 09:59

Published 29 апреля, 09:59

Modified 9 сентября, 22:26

Updated 9 сентября, 22:26

Пенелопа Крус отпраздновала свое 50-летие с Ириной Шейк

29 апреля 2024, 09:59
Русская модель и амбассадор GJ Ирина Шейк тесно дружит с Пенелопой Крус, отпраздновав в узком кругу актрисы ее юбилейный день рождения

Пенелопа Круз отпраздновала свое знаменательное 50-летие в это воскресенье, собрав вокруг себя самых близких и родных друзей, среди которых оказалась 38-летняя Ирина Шейк.

Русская супермодель не только поздравила свою подругу с юбилеем, но и похвалила Пенелопу за ее материнские способности, написав: «С днем рождения, самая красивая женщина на Земле! Добрая, милая, забавная и самая лучшая мама!».

Среди гостей так же была сестра Пенелопы — Моника, и актриса Сальма Хайек, с которой Крус дружит много лет. Помимо эпизода сериала MTV «Панк», Сальма и Пенелопа играли вместе только в одном фильме — мексиканском вестерне 1880 года «Бандитки», снятом в 2006 году.

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