Опека провалилась: дочь Анджелины Джоли убежала жить к родному отцу

Posted 26 марта, 10:34
Published 26 марта, 10:34
Modified 9 сентября, 20:49
Updated 9 сентября, 20:49
Старший совместный ребенок Анджелины Джоли и Бреда Питта переехала в дом своего отца, сообщает In Touch. Издание публикует, что 18-летняя Шайло приняла решение самостоятельно и никакого конфликта со своей звездной мамой у нее нет, так как девочка всегда была «папиной дочкой».
Старшая дочь хочет встряхнуться и устала жить со своими многочисленными братьями и сестрами, сообщает инсайдер. Источник добавил, что «она обожает Брэда», который в свою очередь был в восторге, когда Шайло рассказала ему эту новость.
Не смотря на то, что Анджелине это не понравилось, она не может препятствовать ему, поскольку Шайло стала взрослой женщиной. При этом, в свете долгих судебных разбирательств вокруг недвижимости и опеки над шестью детьми супругов, переезд Шайло является знаковым.
Переезд дочери звездных родителей не будет носить кардинальные перемены. Поместье Брэда в Лос-Фелисе, стоимостью 8,3 миллиона долларов, находится в нескольких минутах ходьбы от дома Анджелины и Шайло может зайти в любое время, чтобы повидать Энджи, своих братьев и сестер.
Если старшая дочь желает тесно общаться со своим отцом, то этого нельзя сказать о его связи с другими детьми: Мэддоксом 22 года, Пакс 20 лет, Захарой 19 лет и близнецами Вивьен и Ноксом, 15 лет. Брэд и Анджелина все еще борются в суде за опеку над своими несовершеннолетними детьми.
Интересно, что Брэд, который в настоящее время встречается с Инес Де Рамон опасается, что «все может стать немного неловко», когда ее дочь переедет к нему.
Напомним, что Анджелина Джоли и Бред Питт развелись вскоре после свадьбы в 2016 году. Причиной этого стали пьяные выходки Питта, который ударил своего приемного сына, грубо обращался с другими детьми и своей женой.
Суд по опеке над тремя родными и тремя приемными детьми, а также раздел бизнеса и одного из самых дорогих поместьев во Франции длится почти 7 лет.
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