Опека провалилась: дочь Анджелины Джоли убежала жить к родному отцу

Если старшая дочь желает тесно общаться со своим отцом, то этого нельзя сказать о его связи с другими детьми: Мэддоксом 22 года, Пакс 20 лет, Захарой 19 лет и близнецами Вивьен и Ноксом, 15 лет. Брэд и Анджелина все еще борются в суде за опеку над своими несовершеннолетними детьми.