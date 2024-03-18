Киллиан Мерфи, получивший «Оскар» за роль в «Оппенгеймере»: где он еще снимался

Posted 18 марта, 10:00
Published 18 марта, 10:00
Modified 9 сентября, 20:18
Updated 9 сентября, 20:18
Роль Роберта Оппенгеймера — американского ученого, создавшего атомную бомбу, — принесла Киллиану Мерфи мировую славу. Это первая номинация актера на премию «Оскар», которая сразу же превратилась в громкую победу и подарила звезде заветную статуэтку. Какими еще ролями известен актер?
Киллиан Мерфи пробовал свои силы на главную роль, но в итоге уступил Кристиану Бейлу. Однако режиссер Кристофер Нолан так впечатлился пробами звезды, что предложил ему роль продажного психиатра Джонатана Крейна, с которой Мерфи блестяще справился.
В триллере Веса Крейвена Киллиан Мерфи сыграл террориста Джексона Риппнера, который взял в заложники попутчицу, сидящую с ним в соседнем кресле самолета, — ее играет Рейчел Макадамс. Цель Рипнера — убийство влиятельного чиновника, задача девушки — помешать ему и спастись самой.
В фантастической драме режиссера Дэнни Бойла речь идет об экспедиции космического корабля к Солнцу. Киллиан Мерфи играет главную роль — физика Роберта Кейпу, который, преодолев многие трудности, все-таки успешно завершает миссию и взрывает светило, чтобы продлить жизнь на Земле.
Сюжет картины разворачивается в ходе Второй мировой войны, в 1941 году. Чешский агент Йозеф Габчик в исполнении Киллиана Мерфи и его напарник отправлены в оккупированную фашистами Прагу, чтобы уничтожить протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Операция носит название «Антропоид».
Как коренной ирландец, актер с гордостью отмечает эту свою работу — фильм об истории Ирландии «Ветер, который качает вереск». Сюжет повествует о войне Ирландии за независимость. Повстанцы хотят свергнуть британский режим. К ним примыкает и врач Дамиен О’Донован в исполнении Киллиана Мерфи. Сможет ли он продержаться в стане мятежников? За эту роль актер получил приз от журнала GQ.
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