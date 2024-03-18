newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта, 10:00

Published 18 марта, 10:00

Modified 9 сентября, 20:18

Updated 9 сентября, 20:18

Киллиан Мерфи, получивший «Оскар» за роль в «Оппенгеймере»: где он еще снимался

Киллиан Мерфи, получивший «Оскар» за роль в «Оппенгеймере»: где он еще снимался

18 марта 2024, 10:00
Фото: Фрагмент из видео
Триумфатором прошедшей недавно в Лос-Анджелесе 96-й церемонии «Оскар» стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Он был представлен в 13 номинациях и победил в семи из них, взяв в том числе и награду за лучшую мужскую роль.

Роль Роберта Оппенгеймера — американского ученого, создавшего атомную бомбу, — принесла Киллиану Мерфи мировую славу. Это первая номинация актера на премию «Оскар», которая сразу же превратилась в громкую победу и подарила звезде заветную статуэтку. Какими еще ролями известен актер?

«Бэтмен: Начало»

Киллиан Мерфи пробовал свои силы на главную роль, но в итоге уступил Кристиану Бейлу. Однако режиссер Кристофер Нолан так впечатлился пробами звезды, что предложил ему роль продажного психиатра Джонатана Крейна, с которой Мерфи блестяще справился.

«Ночной рейс»

В триллере Веса Крейвена Киллиан Мерфи сыграл террориста Джексона Риппнера, который взял в заложники попутчицу, сидящую с ним в соседнем кресле самолета, — ее играет Рейчел Макадамс. Цель Рипнера — убийство влиятельного чиновника, задача девушки — помешать ему и спастись самой.

«Пекло»

В фантастической драме режиссера Дэнни Бойла речь идет об экспедиции космического корабля к Солнцу. Киллиан Мерфи играет главную роль — физика Роберта Кейпу, который, преодолев многие трудности, все-таки успешно завершает миссию и взрывает светило, чтобы продлить жизнь на Земле.

«Антропоид»

Сюжет картины разворачивается в ходе Второй мировой войны, в 1941 году. Чешский агент Йозеф Габчик в исполнении Киллиана Мерфи и его напарник отправлены в оккупированную фашистами Прагу, чтобы уничтожить протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Операция носит название «Антропоид».

«Ветер, который качает вереск»

Как коренной ирландец, актер с гордостью отмечает эту свою работу — фильм об истории Ирландии «Ветер, который качает вереск». Сюжет повествует о войне Ирландии за независимость. Повстанцы хотят свергнуть британский режим. К ним примыкает и врач Дамиен О’Донован в исполнении Киллиана Мерфи. Сможет ли он продержаться в стане мятежников? За эту роль актер получил приз от журнала GQ.

#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов#Звезды
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика