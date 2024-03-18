Киллиан Мерфи, получивший «Оскар» за роль в «Оппенгеймере»: где он еще снимался

Как коренной ирландец, актер с гордостью отмечает эту свою работу — фильм об истории Ирландии «Ветер, который качает вереск». Сюжет повествует о войне Ирландии за независимость. Повстанцы хотят свергнуть британский режим. К ним примыкает и врач Дамиен О’Донован в исполнении Киллиана Мерфи. Сможет ли он продержаться в стане мятежников? За эту роль актер получил приз от журнала GQ.