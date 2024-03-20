Нет штампам! Знаменитости, чей гражданский брак так и не стал официальным

Posted 20 марта, 08:20
Published 20 марта, 08:20
Modified 9 сентября, 20:24
Updated 9 сентября, 20:24
Знаменитый футболист так и не повел в загс Юлию Барановскую, несмотря на то, что она родила ему троих детей. После 10 лет совместной жизни Аршавин ушел от гражданской жены, а она стала с боем выбивать из него алименты, что было бы куда легче, если бы они были официально женаты. Но жизнь Юлии сложилась так, что нуждаться ей не пришлось. Она сделала карьеру на телевидении, стала знаменитой, сама обеспечивает двоих сыновей и дочь.
Звезда «Фабрики звезд» вот уже 14 лет счастлива рядом с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. У гражданских супругов двое сыновей. Знаменитость намеренно не хочет ставить штамп в паспорте.
«Мы не зависимы от этих стереотипов. Белые платья я и так ношу. Не знаю, может, когда-нибудь это и случится. Но пока все время не до этого. Мы знаем, что мы значим друг для друга и без бумажки с платьем», — так объясняет свою позицию артистка.
Вот уже 20 лет длится гражданский союз известной певицы Славы с бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара воспитывает общую дочь Антонину. Причем, когда артистка забеременела, Данилицкий предложил ей официально оформить отношения, но та отказалась. В последнее время звезда все чаще поговаривает о желании расстаться с гражданским мужем, который, кстати, старше ее на 28 лет. Но, несмотря на ссоры и разногласия, они до сих пор вместе.
Одна из красивейших пар российского кинематографа, как оказалось, более 20 лет прожила без штампа в паспорте. Актриса сама не пожелала идти в загс по причине того, что не хотела подписывать брачный контракт, на котором настаивал Кончаловский. Пара разошлась в 2017 году без взаимных претензий, их дочь Мария к этому времени уже выросла, стала студенткой, а вскоре и сама создала семью. Сейчас знаменитый режиссер снова женат, на этот раз официально. Его жена Мария — человек, не имеющий отношения к кино, — она юрист.
Знаменитый актер по праву признан одним из главных ловеласов российского кино. На его счету пять браков. С четвертой супругой Ольга Филипповой он создал фактически полноценную семью. Знаменитости жили вместе, воспитывали общего ребенка — дочь Веронику, но до свадьбы дело так и не дошло. Спустя 10 лет гражданского брака актеры расстались.
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