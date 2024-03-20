Нет штампам! Знаменитости, чей гражданский брак так и не стал официальным

Знаменитый футболист так и не повел в загс Юлию Барановскую, несмотря на то, что она родила ему троих детей. После 10 лет совместной жизни Аршавин ушел от гражданской жены, а она стала с боем выбивать из него алименты, что было бы куда легче, если бы они были официально женаты. Но жизнь Юлии сложилась так, что нуждаться ей не пришлось. Она сделала карьеру на телевидении, стала знаменитой, сама обеспечивает двоих сыновей и дочь.