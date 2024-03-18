Муж Сати Казановой: Свадьба — самый страшный день в жизни

Posted 18 марта, 13:16
Published 18 марта, 13:16
Modified 9 сентября, 20:20
Updated 9 сентября, 20:20
Певица рассказала, что на роспись в ЗАГСе приехали 25–30 ближайших друзей. После этого новоиспеченные муж и жена отправились в ашрам на духовную церемонию по ведическим канонам, для которой облачились в индийские костюмы. Мероприятие пришлось на праздничный день, поэтому на нем присутствовало более двух тысяч человек.
Следующей стала традиционная кавказская свадьба, на которую были приглашены триста родственников.
Муж «фабричной девушки» похвалился, что ему удалось произвести впечатление на родню избранницы. На торжество в Кабардино-Балкарии он явился с черкеской, кинжалом. Молодой человек уверен, что его сразу же приняли за своего. С этим не согласился бы брат Стефано — он вел фотосъемку праздника и упрекал родственника в излишнем беспокойстве и напряженности, постоянно одергивая взволнованного молодожена.
А вот свадьба в Италии вызывает у Тиоццо самые отрицательные эмоции. Мероприятие четко распланировали, но опоздавшие гости нарушили расписание торжества, превратив его организационную часть в сущий кошмар.
Самый ужасный день в жизни! Хорошо, что это закончилось, — не переставал сетовать чувствительный Стефано.
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