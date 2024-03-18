Муж Сати Казановой: Свадьба — самый страшный день в жизни

Муж «фабричной девушки» похвалился, что ему удалось произвести впечатление на родню избранницы. На торжество в Кабардино-Балкарии он явился с черкеской, кинжалом. Молодой человек уверен, что его сразу же приняли за своего. С этим не согласился бы брат Стефано — он вел фотосъемку праздника и упрекал родственника в излишнем беспокойстве и напряженности, постоянно одергивая взволнованного молодожена.