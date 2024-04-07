newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля, 12:55

Published 7 апреля, 12:55

Modified 9 сентября, 21:28

Updated 9 сентября, 21:28

Джеки Чану 70 лет! 8 удивительных фактов из жизни китайского актера

7 апреля 2024, 12:55
7 апреля Джеки Чан отпраздновал новый юбилей — 70 лет! Раскроем тайны личной жизни и актерской карьеры гонконгской звезды

Известному гонконгскому актеру Джеки Чану 7 апреля исполнилось 70 лет. Это великий актер, создавший новое направление кино и известный в основном как каскадер, исполняющий главные роли в своем кино.

Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Китайский каскадер, актер и режиссер гонконгского происхождения, чьи опасные акробатические трюки и обаятельный юмор сделали его звездой боевиков в Азии и помогли ввести фильмы о кунг-фу в мейнстрим американского кинематографа.

Чан родился в семье обедневших родителей в Гонконге. Семья переехала в Канберру, Австралия, когда Чану было шесть, но на следующий год родители отправили его обратно в Гонконг, чтобы он учился в строгой школе-интернате, где готовили учеников для цзинси.

В возрасте от 7 до 17 лет он изучал акробатику, пение, боевые искусства и пантомиму — навыки, которые помогли ему попасть в профессиональную акробатическую труппу и дали ему второстепенные роли в качестве детского актера, а позже и каскадера.

Кинокарьера Джеки Чана

Карьеру в кинематографе Джеки Чан начал каскадер, но иногда ему давали исполнить небольшие роли третьего плана.

Благодаря своему мастерству кунг-фу, акробатике, хорошей пластике и таланту на сцене, Чан начал играть более серьезные роли с середины 1970-х годов.

Первым прорывом для Чана стал фильм «Змея в тени орла». Режиссер Юань Хэпин позволил Чану самому придумывать трюки в фильме. Фильм был комедийным с элементами боевых искусств.

Только Джеки мог так рисковать своей жизнью ради исполнения своих задумок, поэтому он стал режиссировать фильмы сам. Чан решил создавать комедии с элементами боевых искусств и уличных драк, постепенно формируя новый жанр кино. При этом, табу актера было распространено на постельные сцены, которые по его словам, могли посмотреть его дети.

Начались съемки фильма «Карате-пацан 2» с Джеки Чанов в главной роли. Премьера состоится 13 декабря 2024 года.

В этом же году Чан снялся в фильме «Пьяный мастер», который укрепил его начало успешной карьеры. Чан сыграл необычную для себя роль — несуразного Вон Фэй Хуна. Этот фильм был довольно новаторским в этом плане.

Неизвестные факты про Джеки Чана

  1. С 1962 года Джеки Чан снялся в 118 фильмах
  2. Акер является обладателем почётной премии «Оскар» за вклад в киноискусство, которую он получил в 2016 году
  3. Джеки Чан считается лучшим певцом Азии, у него выпущено более 20 музыкальных альбомов. Актер умеет петь на английском, японском и двух диалектах китайского языка.
  4. Джеки Чан — это псевдоним, в реальности его зовут — Чэнь Ганшэн
  5. Джеки Чан снимался вместе с Брюсом Ли, но в составе массовки фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона»
  6. Джеки дважды попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря огромному количеству трюков, а также из-за совмещения 15 должностей в фильме «Доспехах Бога — 3: Миссия Зодиак». В этой картине он был осветителем, каскадером, певцом, режиссером, а также занимался иными работами.
  7. Джеки Чан уже 37 лет счастлив в законном браке с актрисой Линь Фэнцзяо, которая раньше была гораздо известнее своего супруга. У пары есть сын.
  8. Однако семейное счастье не было таким безоблачным. В 1999 году мисс Азия Элейн Нг сообщила СМИ, что имеет дочь от Джеки Чана. Актер признался, что тогда оступился и совершил большую ошибку.
Читайте также:
Киллиан Мерфи, получивший «Оскар» за роль в «Оппенгеймере»: где он еще снималсяКак изменились актеры сериала «Клон»Съемки четвертого фильма о Бриджит Джонс начинаются в мае
#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Кино#Звезды
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика