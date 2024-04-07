Джеки Чану 70 лет! 8 удивительных фактов из жизни китайского актера

Posted 7 апреля, 12:55
Published 7 апреля, 12:55
Modified 9 сентября, 21:28
Updated 9 сентября, 21:28
Известному гонконгскому актеру Джеки Чану 7 апреля исполнилось 70 лет. Это великий актер, создавший новое направление кино и известный в основном как каскадер, исполняющий главные роли в своем кино.
Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Китайский каскадер, актер и режиссер гонконгского происхождения, чьи опасные акробатические трюки и обаятельный юмор сделали его звездой боевиков в Азии и помогли ввести фильмы о кунг-фу в мейнстрим американского кинематографа.
Чан родился в семье обедневших родителей в Гонконге. Семья переехала в Канберру, Австралия, когда Чану было шесть, но на следующий год родители отправили его обратно в Гонконг, чтобы он учился в строгой школе-интернате, где готовили учеников для цзинси.
В возрасте от 7 до 17 лет он изучал акробатику, пение, боевые искусства и пантомиму — навыки, которые помогли ему попасть в профессиональную акробатическую труппу и дали ему второстепенные роли в качестве детского актера, а позже и каскадера.
Карьеру в кинематографе Джеки Чан начал каскадер, но иногда ему давали исполнить небольшие роли третьего плана.
Благодаря своему мастерству кунг-фу, акробатике, хорошей пластике и таланту на сцене, Чан начал играть более серьезные роли с середины 1970-х годов.
Первым прорывом для Чана стал фильм «Змея в тени орла». Режиссер Юань Хэпин позволил Чану самому придумывать трюки в фильме. Фильм был комедийным с элементами боевых искусств.
Только Джеки мог так рисковать своей жизнью ради исполнения своих задумок, поэтому он стал режиссировать фильмы сам. Чан решил создавать комедии с элементами боевых искусств и уличных драк, постепенно формируя новый жанр кино. При этом, табу актера было распространено на постельные сцены, которые по его словам, могли посмотреть его дети.
Начались съемки фильма «Карате-пацан 2» с Джеки Чанов в главной роли. Премьера состоится 13 декабря 2024 года.
В этом же году Чан снялся в фильме «Пьяный мастер», который укрепил его начало успешной карьеры. Чан сыграл необычную для себя роль — несуразного Вон Фэй Хуна. Этот фильм был довольно новаторским в этом плане.
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