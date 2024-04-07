Джеки Чану 70 лет! 8 удивительных фактов из жизни китайского актера

Только Джеки мог так рисковать своей жизнью ради исполнения своих задумок, поэтому он стал режиссировать фильмы сам. Чан решил создавать комедии с элементами боевых искусств и уличных драк, постепенно формируя новый жанр кино. При этом, табу актера было распространено на постельные сцены, которые по его словам, могли посмотреть его дети.