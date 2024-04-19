Стилист Ольга Родина оценила, насколько эффектны российские звезды в мини

А вот Алсу мини носит не часто, хотя, по словам стилиста, у неё «шикарные ноги». На одном из мероприятий её всё-таки засняли в довольно скромном мини-платье с вырезом в форме сердечка. Образ дополнили серьги с бриллиантами и туфли со стразами.