Стилист Ольга Родина оценила, насколько эффектны российские звезды в мини

Posted 19 апреля, 08:58
Published 19 апреля, 08:58
Modified 9 сентября, 22:03
Updated 9 сентября, 22:03
Анна Заворотнюк решила выбрать в качестве весеннего наряда короткое платье с оборками. Дочь Анастасии Заворотнюк дополнила свой образ большими серёжками-кольцами, белой сумкой и простыми балетками, пишет kp.ru.
Регина Тодоренко также открыла ноги, облачившись в сложное золотистое мини-платье. Родина отметила босоножки телеведущей: минималистичные модели с заходящими на щиколотки тонкими ремешками делают ноги ещё более изящными.
Актриса Наталья Рудова пришла на одну из кинопремьер в короткой клетчатой юбке и белом топе. Дополнила образ куртка-косуха. На ногах у неё были чёрные лоферы и белые носки.
Юлия Пересильд побывала в Пекине, где её сфотографировали в маленьком чёрном платье, аналогичном тому, которое ещё в 2022 году надевала модель Хейли Бибер. Как и Бибер, Пересильд не стала уделять много времени волосам, просто зачесав их назад.
Настасья Самбурская пришла на одно из мероприятий в оригинальном чёрном платье, которое к тому же было местами прозрачным. Пикантные подробности скрываются непрозрачными элементами, оставляющими пищу для воображения. Завершили образ остроносые лодочки, также чёрного цвета.
Светлана Бондарчук, известная любовью к дорогим зарубежным брендам, не чужда и отечественной моде. Её сфотографировали в розовом пушистом костюме от российского бренда Nude Story. Босоножки были подобраны в тон верху, на принте сумки тоже розовые фрагменты.
А вот Алсу мини носит не часто, хотя, по словам стилиста, у неё «шикарные ноги». На одном из мероприятий её всё-таки засняли в довольно скромном мини-платье с вырезом в форме сердечка. Образ дополнили серьги с бриллиантами и туфли со стразами.
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