Ирина Шейк стала лицом компании Gloria Jeans

Posted 10 апреля, 13:35
Published 10 апреля, 13:35
Modified 9 сентября, 21:38
Updated 9 сентября, 21:38
16 апреля в крупных городах России стартует новая рекламная кампания российского производителя одежды Gloria Jeans (GJ), посвященная перевоплощению своего бренда.
Теперь на главном баннере магазина красуется 38-летняя русская супер модель Ирина Шейк, одетая в голубые джинсы, белый лиф и свитшоты. Gloria Jeans объявила о новом амбассадор 10 апреля 2024 года на своей официальной странице в соцсетях. Для компании это прорыв в обновлении, который получил название «Новая история известного бренда».
Ирина Шейк лично отметила, что была рада работать с GJ, отметив высокое качество и профессионализм.
Модная кампания будет состоять из трех сезонов — весенний, летний и осенний. На данный момент представлена одна из трех, которая показывает непринужденные образы в городских условиях на каждый день.
Напомним, что Глория Джинс открыла свое производство в далеком 1988 году. На данный момент компания насчитывает более 700 магазинов по всей стране, а также Белоруссии и Казахстане.
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