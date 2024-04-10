Ирина Шейк стала лицом компании Gloria Jeans

Теперь на главном баннере магазина красуется 38-летняя русская супер модель Ирина Шейк, одетая в голубые джинсы, белый лиф и свитшоты. Gloria Jeans объявила о новом амбассадор 10 апреля 2024 года на своей официальной странице в соцсетях. Для компании это прорыв в обновлении, который получил название «Новая история известного бренда».