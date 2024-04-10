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Posted 10 апреля, 13:35

Published 10 апреля, 13:35

Modified 9 сентября, 21:38

Updated 9 сентября, 21:38

Ирина Шейк стала лицом компании Gloria Jeans

10 апреля 2024, 13:35
Русская супермодель заключила контракт с компанией Gloria Jeans (GJ), став рекламным лицом магазина одежды для взрослых, детей и подростков

16 апреля в крупных городах России стартует новая рекламная кампания российского производителя одежды Gloria Jeans (GJ), посвященная перевоплощению своего бренда.

Теперь на главном баннере магазина красуется 38-летняя русская супер модель Ирина Шейк, одетая в голубые джинсы, белый лиф и свитшоты. Gloria Jeans объявила о новом амбассадор 10 апреля 2024 года на своей официальной странице в соцсетях. Для компании это прорыв в обновлении, который получил название «Новая история известного бренда».

Ирина Шейк лично отметила, что была рада работать с GJ, отметив высокое качество и профессионализм.

Модная кампания будет состоять из трех сезонов — весенний, летний и осенний. На данный момент представлена одна из трех, которая показывает непринужденные образы в городских условиях на каждый день.

Напомним, что Глория Джинс открыла свое производство в далеком 1988 году. На данный момент компания насчитывает более 700 магазинов по всей стране, а также Белоруссии и Казахстане.

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