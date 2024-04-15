Ида Галич опубликовала фото невероятного похудения

Posted 15 апреля, 20:53
Published 15 апреля, 20:53
Modified 9 сентября, 21:52
Updated 9 сентября, 21:52
Ида Галич опубликовала на своей официальной странице шесть фотографий с последнего места отдыха. Как сообщила блогер, эти снимки были сделаны в начале апреля, когда звезда смогла себе позволить расслабиться на пляже и отдохнуть от напряженного графика работы.
На Иде надето черное мини-бикини, которое звезда смело демонстрирует на своем теле после экстремального похудения.
Напомним, что Иде Галич 33 года и она является мамой 4-летнего сына от брака с бывшим мужем Аланом Басиевым.
Поклонники пришли в восторг от хорошей физической формы и отстутвия сторонних вмешательств в естественную красоту:
«Оспаде как приятно посмотреть на женщину, которая не является хранилищем силикона и гиалуронки»
«Когда кайфуешь от себя и от жизни. Ида, ты супер выглядишь»
«Какое красивое тело! С первых дней подписана, вот так трансформация! Аплодирую»
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