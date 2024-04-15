Ида Галич опубликовала фото невероятного похудения

Ида Галич опубликовала на своей официальной странице шесть фотографий с последнего места отдыха. Как сообщила блогер, эти снимки были сделаны в начале апреля, когда звезда смогла себе позволить расслабиться на пляже и отдохнуть от напряженного графика работы.