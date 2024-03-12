Том Круз сыграет главную роль в следующем фильме режиссёра «Выжившего»

Том Круз снимается в фильмах преимущественно в главных ролях, и, как правило, его работа получает высокую оценку со стороны как поклонников, так и критиков. В основном это драматические роли, однако Том Круз снимался и в боевиках, в числе которых «Миссия невыполнима», один из самых известных фильмов с его участием.