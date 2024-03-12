Том Круз сыграет главную роль в следующем фильме режиссёра «Выжившего»

Posted 12 марта, 11:15
Published 12 марта, 11:15
Modified 9 сентября, 19:57
Updated 9 сентября, 19:57
Стало известно, что Том Круз согласился принять участие в новом проекте Алехандро Иньярриту, режиссера из Мексики. Он получил широкую известность благодаря таким своим фильмам, как «Бёрдмэн» и «Выживший». С Алехандро Иньярриту Том Круз будет работать как актер впервые.
Как будет называться новый фильм с Томом Крузом, пока неизвестно. Однако есть информация, что это будет англоязычная картина. Алехандро Иньярриту снимает фильмы в том числе и на испанском языке, и его последней работой на английском стал фильм «Выживший», главную роль в котором исполнил Леонардо Ди Каприо. Последний фильм режиссера вышел в 2022 году.
Алехандро Иньярриту будет снимать фильм по сценарию, который он написал вместе с соавторами, — теми же, с кем он готовил сценарий для картины «Бёрдмэн». Продюсером картины вместе с ним станет и Том Круз, фильм будет снят при участии Legendary.
Том Круз снимается в фильмах преимущественно в главных ролях, и, как правило, его работа получает высокую оценку со стороны как поклонников, так и критиков. В основном это драматические роли, однако Том Круз снимался и в боевиках, в числе которых «Миссия невыполнима», один из самых известных фильмов с его участием.
Среди других фильмов, в которых Том Круз исполнял главные роли, — «Магнолия», «Особое мнение», «Несколько хороших парней», «Человек дождя», «Соучастник».
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