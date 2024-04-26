Сладкое страноведение: 10 десертов со всего мира

В какой стране мира можно попробовать конфеты из каштана? В Японии! Впрочем, это лакомство скорее можно назвать не десертом, а перекусом под фильм, как попкорн. Сливочные конфеты или каштановые кинтоны можно попробовать и в других азиатских странах, например в Южной Корее.