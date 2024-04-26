Сладкое страноведение: 10 десертов со всего мира

Posted 26 апреля, 08:49
Published 26 апреля, 08:49
Modified 9 сентября, 22:18
Updated 9 сентября, 22:18
Готовить это лакомство за пределами Испании запрещено. Поэтому, чтобы его попробовать, придется отправиться в эту красивую страну. По вкусу туррон напоминает привычную нам нугу. Лакомство изготавливают в двух видах: мягкий туррон, который похож на нугу с орехами, и твердый, который напоминает грильяж.
Этот десерт готовят повсеместно, вы тоже наверняка неоднократно им лакомились. Однако в Америке сладкоежки питают к чизкейкам особую любовь. Хотя родина этого блюда вовсе не США, а Древняя Греция. Да-да, чизкейк был известен еще до нашей эры!
Этот десерт очень вкусный, но достаточно сложный в приготовлении. Его основные ингредиенты — виноградный сок и орехи. Получается объедение!
В какой стране мира можно попробовать конфеты из каштана? В Японии! Впрочем, это лакомство скорее можно назвать не десертом, а перекусом под фильм, как попкорн. Сливочные конфеты или каштановые кинтоны можно попробовать и в других азиатских странах, например в Южной Корее.
Этот десерт можно назвать символом страны. В Англии существует множество вариантов приготовления пудинга, в каждой семье его готовят по-своему. В состав классического варианта блюда входят сливки, мука, специи, жир и яйца.
В любой стране мира можно заказать тирамису, но, чтобы попробовать настоящий десерт из сыра маскарпоне, придется ехать в Италию. Где еще можно насладиться десертом из ломбардского сыра, нежного печенья савоярди и сицилийского вина?
Две страны никак не могут решить, какая из них является родиной замечательного торта, получившего имя в честь знаменитой балерины Анны Павловой. Впрочем, попробовать этот легкий и сладкий продукт можно во многих государствах — это очень популярное кушанье.
Этот десерт с ореховой начинкой знаком многим любителям сладкого. Ароматная пахлава с чаем — это то блюдо, которое непременно стоит попробовать в путешествии по восточным странам.
За забавным названием кроется простое и знакомое нам блюдо — трубочки с кремом. Трдельник, или как его называют по-другому, трдло готовят на открытом огне, обмакивают в смесь корицы и сахара, а потом посыпают кокосовой стружкой или орехами. Туристам крайне рекомендуется купить трдло и подкрепиться во время путешествия по улицам гостеприимных чешских городов.
Первый рецепт штруделя хранится в столичной городской библиотеке Австрии. Он датирован 1696 годом, и с тех пор в составе сладкой выпечки мало что поменялось. Основными ингредиентами начинки по-прежнему являются ягоды, мак или творог.
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