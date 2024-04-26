Как продлить любовь: 10 научно доказанных фактов

Posted 26 апреля, 04:00
Published 26 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 22:18
Updated 9 сентября, 22:18
Психолог Алена Макарова отмечает, что объятия еще в древности считались наиболее продуктивным видом эмпатии между близкими людьми. Они способствуют выработке окситоцина — гормона материнства, который отвечает за формирование привязанности, а значит, помогает продлить любовь.
Казалось бы, сказать человеку спасибо проще простого. Для нас это стало настолько будничным, что мы забываем о сиюминутной благодарности. А ведь исследование показало, что человек, получающий благодарность, посылает позитивный месседж партнеру. А тот в свою очередь отвечает ему тем же.
Пары, которые подолгу не разговаривают после ссоры, рискуют нарастить такой ком негатива, что просто не смогут его в себе носить. Важно поддерживать коммуникацию с партнером, если вы хотите продлить любовь.
Традиция ужинать всей семьей действительно творит чудеса и осуществляет функцию единения. Психологи отмечают, что опять же благодаря выработке окситоцина уровень доверия между людьми повышается. Это помогает продлить любовь.
Умеренный экстрим способен оживить затухающие чувства, продлить любовь. Очень яркие эмоции буквально пробуждают влюбленных к новой жизни, дают мощную встряску гормонам.
Дофамин — гормон радости и удовольствия очень хорошо «отзывается» на юмор, уровень гормона повышается, когда люди смеются над темой, которая близка им обоим, таким образом, происходит их единение на эмоциональном уровне.
Совместное преодоление трудностей сближает пару, и за это отвечает опять-таки окситоцин. Доказано: супруги, которые прошли через испытания вместе, относятся друг к другу с особым трепетом.
Ощущение новизны продлевает любовь — к таком выводу исследователи пришли давно. Поэтому не утопайте в рутине, ездите в неизведанные места, смотрите новые спектакли, проходите квесты и участвуйте в телешоу.
Пары, которые вместе занимаются медитацией, добры, терпимы, оптимистичны и всегда готовы помочь друг другу. Это продлевает любовные отношения, делает их еще крепче.
Для сохранения прочных чувств и долговременной любви в отношениях очень важно быть честными друг с другом и никогда не замалчивать свои мысли и переживания. Игнорирование проблем — самая плохая стратегия для пары.
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