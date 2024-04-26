Как продлить любовь: 10 научно доказанных фактов

Казалось бы, сказать человеку спасибо проще простого. Для нас это стало настолько будничным, что мы забываем о сиюминутной благодарности. А ведь исследование показало, что человек, получающий благодарность, посылает позитивный месседж партнеру. А тот в свою очередь отвечает ему тем же.