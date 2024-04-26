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Posted 26 апреля, 04:00

Published 26 апреля, 04:00

Modified 9 сентября, 22:18

Updated 9 сентября, 22:18

Как продлить любовь: 10 научно доказанных фактов

Как продлить любовь: 10 научно доказанных фактов

26 апреля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Как продлить любовь: 10 научно доказанных фактов
Ученые давно доказали, что наша влюбленность — это поддержание определенных гормонов на должном уровне. А для их постоянной выработки нужно каждый раз обновлять эмоции, дарить себе и любимому человеку позитив. Вот что советуют делать специалисты для того, чтобы продлить любовь.

Подолгу обниматься

Психолог Алена Макарова отмечает, что объятия еще в древности считались наиболее продуктивным видом эмпатии между близкими людьми. Они способствуют выработке окситоцина — гормона материнства, который отвечает за формирование привязанности, а значит, помогает продлить любовь.

Выражать благодарность

Казалось бы, сказать человеку спасибо проще простого. Для нас это стало настолько будничным, что мы забываем о сиюминутной благодарности. А ведь исследование показало, что человек, получающий благодарность, посылает позитивный месседж партнеру. А тот в свою очередь отвечает ему тем же.

Человек, получающий благодарность, посылает позитивный месседж партнеруЧеловек, получающий благодарность, посылает позитивный месседж партнеру
Человек, получающий благодарность, посылает позитивный месседж партнеру. Фото: Изображение Midjourney

Не прерывать общения

Пары, которые подолгу не разговаривают после ссоры, рискуют нарастить такой ком негатива, что просто не смогут его в себе носить. Важно поддерживать коммуникацию с партнером, если вы хотите продлить любовь.

Трапезничать вместе

Традиция ужинать всей семьей действительно творит чудеса и осуществляет функцию единения. Психологи отмечают, что опять же благодаря выработке окситоцина уровень доверия между людьми повышается. Это помогает продлить любовь.

Традиция ужинать всей семьей действительно творит чудеса и осуществляет функцию единенияТрадиция ужинать всей семьей действительно творит чудеса и осуществляет функцию единения
Традиция ужинать всей семьей действительно творит чудеса и осуществляет функцию единения. Фото: Изображение Midjourney

Участвовать в экстремальных событиях

Умеренный экстрим способен оживить затухающие чувства, продлить любовь. Очень яркие эмоции буквально пробуждают влюбленных к новой жизни, дают мощную встряску гормонам.

Смеяться и веселиться вместе

Дофамин — гормон радости и удовольствия очень хорошо «отзывается» на юмор, уровень гормона повышается, когда люди смеются над темой, которая близка им обоим, таким образом, происходит их единение на эмоциональном уровне.

Дофамин — гормон радости и удовольствия очень хорошо «отзывается» на юморДофамин — гормон радости и удовольствия очень хорошо «отзывается» на юмор
Дофамин — гормон радости и удовольствия очень хорошо «отзывается» на юмор. Фото: Изображение Midjourney

Решать проблемы сообща

Совместное преодоление трудностей сближает пару, и за это отвечает опять-таки окситоцин. Доказано: супруги, которые прошли через испытания вместе, относятся друг к другу с особым трепетом.

Пробовать что-то новое

Ощущение новизны продлевает любовь — к таком выводу исследователи пришли давно. Поэтому не утопайте в рутине, ездите в неизведанные места, смотрите новые спектакли, проходите квесты и участвуйте в телешоу.

Ощущение новизны продлевает любовь — к таком выводу исследователи пришли давноОщущение новизны продлевает любовь — к таком выводу исследователи пришли давно
Ощущение новизны продлевает любовь — к таком выводу исследователи пришли давно. Фото: Изображение Midjourney

Практиковать осознанность

Пары, которые вместе занимаются медитацией, добры, терпимы, оптимистичны и всегда готовы помочь друг другу. Это продлевает любовные отношения, делает их еще крепче.

Быть честными друг с другом

Для сохранения прочных чувств и долговременной любви в отношениях очень важно быть честными друг с другом и никогда не замалчивать свои мысли и переживания. Игнорирование проблем — самая плохая стратегия для пары.

#Общество#Любовь#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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