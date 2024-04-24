Как сделать персиковый макияж — главный тренд весны

С мини-палеткой Tipsy Kitty от ZEESEA создание персикового макияжа станет настоящим удовольствием. Дело в том, что цвета в палетке идеально подобраны для того, чтобы миксовать их, добиваясь более выгодного тона. Светлая охра, насыщенный оранжевый, терракотовый, перламутровый — подборка оттенков позволит вдоволь поэкспериментировать с образами. Пигменты довольно яркие, поэтому, для того чтобы добиться более светлого оттенка, нужно тщательно растушевать тени. Для этого совершенно необязательно использовать кисти. Добиться нужного эффекта можно и пальцем.