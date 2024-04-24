Как сделать персиковый макияж — главный тренд весны

Posted 24 апреля, 13:37
Published 24 апреля, 13:37
Modified 9 сентября, 22:15
Updated 9 сентября, 22:15
Тренд на персиковый макияж появился не случайно. Этот оттенок считается сейчас самым актуальным. Коллекции от ведущих Домов моды в данной цветовой гамме уже вызвали восторженные отзывы публики. Конечно, тренд не обошел стороной и бьюти-индустрию.
Визажисты всего мира сходятся во мнении, что персиковый макияж подходит для любого типа лица и способен сделать образ максимально теплым, нежным и романтичным. А это актуально во все времена. К тому же персиковый оттенок отлично маскирует пигментацию, скрадывает синеву под глазами, наполняет кожу естественным сиянием.
Первыми все преимущества персикового макияжа оценили знаменитости. Многие голливудские дивы появились на красной дорожке премии «Оскар» с нежным бежево-розовым мейкапом. Среди них Зендея, Марго Робби, Флоренс Пью, Грета Гервиг, Хейли Стейнфилд, Эмили Блант, Билли Айлиш и многие другие.
Все персиковые оттенки — розовый, бежевый, желтоватый, кремовый, песочный — это натуральные тона нашей кожи. И умело используя их в мейкапе, мы можем сделать облик ярче, при этом не выходя за рамки естественного образа.
Считается, что персиковый макияж больше идет девушкам теплого цветотипа — кареглазым, с медными, каштановыми, золотисто-песочными волосами, оливковой кожей. В этом случае все оттенки персиковой гаммы впишутся в женский образ абсолютно гармонично.
Однако бьюти-эксперименты визажистов показывают: и на представительницах холодного цветотипа персиковые оттенки смотрятся очень эффектно. К примеру, платиновым блондинкам с серыми или голубыми глазами идеально подойдут румяна холодно-розового оттенка и карамельная помада. А ярким брюнеткам необычайно идут терракотовые тени в сочетании с помадой кораллового оттенка.
Мейкап в нежных оттенках предпочитают многие красавицы кино и шоу-бизнеса. Одна из них — известная законодательница стиля Хейли Бибер. Она даже публиковала на своей странице в соцсетях видео пошагового создания персикового мейкапа. Девушка, кстати, является яркой представительницей холодного цветотипа, поэтому она использует холодный оттенок розового, чтобы подчеркнуть выразительность глаз, а также терракотовые румяна, чтобы выделить скулы. На губах у звезды — блеск светло-карамельного оттенка.
Еще одна знаменитость, которая всегда «топит» за натуральность, — Ева Лонгория. Яркая брюнетка имеет смуглую матовую кожу, которая является отличным «холстом» для мейкапа в персиковых тонах. Темно-алые румяна выгодно оттеняют скулы Евы, а тени она предпочитает выбирать под цвет глаз — медно-коричневые, шоколадные, ореховые. На губах у актрисы всегда нюдовая помада.
Роузи Хантингтон-Уайтли — идеальный пример того, как блондинки могут использовать персиковую палетку для визажа. Лилово-розовый цвет теней выгодно подчеркивает глубину глаз актрисы, а белизну кожи лица выгодно оттеняет нюдовый хайлайтер. Завершает образ пудровая помада.
В числе звезд, которые также предпочитают макияж в нежных персиковых тонах, — Джиджи Хадид, Джессика Билл, Марго Робби, Риз Уизерспун, Гвинет Пэлтроу, Шарлиз Терон, Эмма Стоун, Дженнифер Энистон и многие другие.
Можно ли сделать персиковый макияж самостоятельно? Визажисты отмечают, что это довольно просто. Главное — иметь под рукой палетку с нужными цветовыми пигментами. Рассказываем пошагово, как сделать трендовый мейкап, тем более что он весьма актуален в весенне-летний сезон.
Начнем с того, что подберем правильный тон для лица. Визажисты советуют при выборе тональной основы обращать внимание на оттенки розового и бежевого, но исключительно теплого подтона, чтобы «подсветить» лицо и скрыть мелкие несовершенства (мелкие морщины, пигментацию и пр.). Хайлайтер и темный контур помогут гармонично скорректировать овал и пропорции лица. Хорошенько рассмотрите себя в зеркале. Если результат вас полностью устраивает, то можно непосредственно приступать к работе с палеткой.
С мини-палеткой Tipsy Kitty от ZEESEA создание персикового макияжа станет настоящим удовольствием. Дело в том, что цвета в палетке идеально подобраны для того, чтобы миксовать их, добиваясь более выгодного тона. Светлая охра, насыщенный оранжевый, терракотовый, перламутровый — подборка оттенков позволит вдоволь поэкспериментировать с образами. Пигменты довольно яркие, поэтому, для того чтобы добиться более светлого оттенка, нужно тщательно растушевать тени. Для этого совершенно необязательно использовать кисти. Добиться нужного эффекта можно и пальцем.
Тени не стираются и не скатываются даже в условиях влажности, поэтому за стойкость макияжа можно не переживать, даже при занятиях спортом или походе в бассейн. С палеткой Tipsy Kitty от ZEESEA мейк всегда выглядит свежо и естественно.
Румяна — обязательный атрибут естественного мейкапа, ведь с возрастом кожа тускнеет, теряет пигменты и здоровое сияние. Компактные румяна Blush Color от Radiant Professional Make-Up в оттенке «Бриллиантовая роза» — отличное решение для восполнения этого недостатка.
Средство идеально подходит для макияжа в персиковых оттенках. Пигмент имеет матовую текстуру с легким шиммером, что обеспечивает сияние кожи. Продукт не содержит глютена и парабенов и подходит для всех типов кожи. Для использования потребуется кисть с мягким ворсом. Необходимо нанести небольшое количество румян на верхнюю часть скул, а потом тщательно растушевать.
Ну и наконец, финальный штрих нашего естественного макияжа — это нанесение пигмента на губы. Помада Rouge à Lèvres Rouge Elixir от Yves Rocher в цвете «яркий мак» очень гармонично дополнит мейкап в персиковых оттенках. Благодаря уникальному составу, в котором есть натуральные масла, помада отлично ложится на губы, увлажняет их, питает, ухаживает, защищает от внешнего воздействия. Матовый финиш подчеркивает естественность образа.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14