Чудо-диета по лунному календарю — сколько килограммов можно сбросить

Следующий период лунного календаря, то есть с 16-х — 17-х суток, особенно благоприятен для потери веса. В организме появляется больше энергии, а значит, можно повысить физическую активность, чтобы избавиться от лишних килограммов. Допускаются и небольшие послабления в диете — в первой половине дня можно побаловать себя чем-то вкусненьким и вредненьким, но не переедать.