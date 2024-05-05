Чудо-диета по лунному календарю — сколько килограммов можно сбросить

Posted 5 мая, 17:04
Published 5 мая, 17:04
Modified 9 сентября, 22:33
Updated 9 сентября, 22:33
Луна проходит полный цикл за 28 дней, который разделяется на несколько этапов. В зависимости от них и составляется календарь лунной диеты — на каждую смену луны приходится один так называемый постный день. По сути, строгая диета соблюдается всего 4 дня, в остальное время следует просто придерживаться определенного рациона.
В первый день новолуния нужно мысленно подготовиться к будущей диете: составить план питания и рациона. Постарайтесь в этот день избегать жирной пищи и потребляйте не менее 2 — 3 литров жидкости в день.
Период со вторых по седьмые сутки новолуния считается самым опасным в плане набора весе. В это время организм склонен набирать лишние килограммы, а тяга к еде усиливается. Постарайтесь хотя бы снизить калорийность рациона, откажитесь от фастфуда и сладостей, занимайтесь физическими нагрузками, не ешьте после 6 часов вечера.
Восьмой день лунного календаря — это переход ко второй фазе смены Луны. Этот день диеты считается разгрузочным и строгим: нужно есть только постные блюда и пить больше жидкости.
В период с 9-х суток лунного календаря старайтесь не переедать. Не нужно придерживаться слишком строгой диеты, достаточно просто следить за калорийностью блюд, исключить жирную и жареную пищу. Этот этап продолжается неделю.
Обычно приходится на 15-е или на 16-е сутки лунного календаря. День строгой разгрузочной диеты: рекомендуется употреблять только растительную пищу и пить много жидкости.
Следующий период лунного календаря, то есть с 16-х — 17-х суток, особенно благоприятен для потери веса. В организме появляется больше энергии, а значит, можно повысить физическую активность, чтобы избавиться от лишних килограммов. Допускаются и небольшие послабления в диете — в первой половине дня можно побаловать себя чем-то вкусненьким и вредненьким, но не переедать.
На 22-е сутки снова устраиваем разгрузочный день диеты. В рационе только вода и сырые овощи и фрукты.
На последнем этапе старайтесь придерживаться дробного питания, не допускайте перееданий, откажитесь от жирной и жареной пищи, ограничьте потребление быстрых углеводов.
На 29-е или 30-е сутки лунного календаря устройте день строгого поста — только вода и растительная пища.
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