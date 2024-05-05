Способы, которые помогут запустить процесс очищения и омоложения организма

Posted 5 мая, 19:03
Published 5 мая, 19:03
Modified 9 сентября, 22:34
Updated 9 сентября, 22:34
Первый «тревожный звоночек» от организма — это накопление избыточной массы тела. Это признак присутствия токсинов, замедляющих обменные процессы. Эти же вредные вещества способны накапливаться в кишечнике, препятствуя всасыванию расщепленной пищи. Отсюда постоянный дефицит энергии, хроническая усталость.
Еще один признак того, что организм требует очищения, — потливость и частое появление угрей. Кожа пытается вывести накопившиеся токсины, в результате чего и появляются неприятные симптомы.
Также к признакам зашлакованности можно отнести головные боли, бессонницу, неприятный запах изо рта, перепады настроения.
Чтобы добиться омоложения и очищения организма, можно прибегнуть к радикальным мерам, таким как применение слабительных препаратов. Это заставляет системы органов работать «на полную мощность». Однако без консультации врача такую встряску для организма проводить рискованно.
Лучше и полезнее будет придерживаться нескольких принципов, которые помогут запустить активные процессы омоложения:
Первое время будет психологически сложно вести здоровый образ жизни. Однако без этих мер процесс очищения и омоложения не запустится. Вскоре самочувствие улучшится, а вслед за ним изменится к лучшему и внешний вид.
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