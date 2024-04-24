3 главных признака того, что у вас зависимость от еды

Posted 24 апреля, 07:21
Published 24 апреля, 07:21
Modified 9 сентября, 22:11
Updated 9 сентября, 22:11
Зависимость от еды — разновидность расстройства, при котором человек не может отказаться от определенных продуктов либо слишком зациклен на приемах пищи в конкретной очередности, состоящих из тех или иных продуктов. Отказ от принятия пищи, кстати, тоже считается вариантом зависимости от еды, как бы странно это ни звучало.
Человек, имеющий зависимость от еды, страдает. Качество его жизни начинает ухудшаться, в некоторых случаях появляются проблемы со здоровьем. Для того чтобы избавиться от зависимости от еды, необходима помощь медиков нескольких профилей, в том числе психиатра. Как понять, что пришло время обращаться к врачу?
Зависимость от еды имеет множество различных причин, однако их можно поделить на несколько категорий — на основании факторов, обуславливающих появление такой проблемы.
Генетический фактор наиболее подробно объясняет природу зависимости от еды — человек таким рождается, и речь идет об определенных химических процессах в его организме. Если человек не имеет генетической предрасположенности к расстройству пищевого поведения, то соответствующие проблемы, скорее всего, обойдут его стороной.
Предрасполагающие факторы появляются уже в процессе жизни. Зависимость от еды появляется на фоне стресса, если человек приобретает привычку «заедать» свои проблемы и находить в еде утешение. Такая привычка формируется очень быстро, а вот избавиться от нее крайне сложно. Причем, чем более сильный стресс испытывает человек, тем более прочной становится его зависимость от еды.
Зависимость от еды может появиться в результате какого-либо события. К примеру, девушке достаточно услышать критику в адрес своей фигуры, чтобы сработал триггер. Представительница прекрасного пола тут же решит похудеть, сядет на диету, однако остановиться ей будет сложно — появится зависимость от еды. Она будет тщательно подсчитывать калории, избегать определенных продуктов. Следующим этапом станет расстройство пищевого поведения, которое может быть опасно для здоровья и даже для жизни.
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