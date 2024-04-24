3 главных признака того, что у вас зависимость от еды

Предрасполагающие факторы появляются уже в процессе жизни. Зависимость от еды появляется на фоне стресса, если человек приобретает привычку «заедать» свои проблемы и находить в еде утешение. Такая привычка формируется очень быстро, а вот избавиться от нее крайне сложно. Причем, чем более сильный стресс испытывает человек, тем более прочной становится его зависимость от еды.