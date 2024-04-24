10 неочевидных вещей, которые могут вызвать выпадение волос

Posted 24 апреля, 07:30
Published 24 апреля, 07:30
Modified 9 сентября, 22:12
Updated 9 сентября, 22:12
Некоторые патологии, связанные с нарушениями функций щитовидной железы, ведут к гормональным сбоям и, как следствие, к выпадению прядей. Это состояние могут вызывать в том числе климакс и сахарный диабет.
Длительный прием гормональных контрацептивов, антидепрессантов и некоторых других препаратов может вызвать выпадение волос. В этом случае потеря волос чаще всего временное явление, но если у человека есть наследственная предрасположенность к алопеции, то часть шевелюры будет потеряна безвозвратно.
Постоянное воздействие горячих стайлинговых приборов при укладке оказывает на пряди волос травмирующее действие. Ограничьте использование утюжком, плойкой, феном и различными химическими средствами.
Длительное стрессовое состояние вызывает дисфункцию кортизола, из-за чего нарушается рост волос и может начаться выпадение прядей. Состояние локонов обычно восстанавливается само собой после урегулирования психоэмоционального баланса.
Дефицит определенных минералов и витаминов может сказаться на состоянии шевелюры. Нередко выпадение волос связано с диетами или очищением соками. Важно, чтобы рацион был сбалансированным и включал все необходимые организму питательные вещества.
Травматическая алопеция возникает при тугих прическах. Например, выпадение волос характерно при частом ношении «конского хвоста», при дредах, при тугих косичках, при использовании тяжелых аксессуаров для закрепления прядей, при укладках с сильными начесами.
Применение сухого шампуня безопасно. Но только в том случае, если это происходит не часто. Ингредиенты, входящие в состав сухих шампуней, приводят к пересушиванию кожи головы, что может привести к воспалениям и алопеции. То же касается и термозащитных средств.
Потеря волос может быть связана с колебаниями температурного режима — например, при длительном воздействии солнечных лучей, частом посещении сауны или бани. Кроме того, состояние волос может ухудшаться при сильном загрязнении воздуха.
Недостаток железа приводит к нарушению кровообращения, в том числе и в кожном покрове головы. Это провоцирует выпадение прядей. Такое состояние характерно при анемии и обильных месячных и требует лечения.
Выпадение волос характерно при таких заболеваниях, как себорейный дерматит, псориаз, грибок. Ситуацию может исправить только обращение к врачу и длительное лечение.
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