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Posted 22 апреля, 10:51

Published 22 апреля, 10:51

Modified 9 сентября, 22:08

Updated 9 сентября, 22:08

Вот это поворот — новые факты в истории с дочкой Петросяна

22 апреля 2024, 10:51
Подписчики фактически разоблачили жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Супруга и помощница известного юмориста попалась на лжи и решила устроить скандал любителям докопаться до истины.

За что Брухунова раскритиковала подписчиков?

Пятая жена юмориста недавно заявила, что ее дочь Матильда появилась на свет 13 октября минувшего года. Недоброжелатели тут же стали развивать в Сети тему суррогатной матери. Сплетники, следящие буквально за каждым шагом Татьяны, тут же заявили, что она не могла выносить этого ребенка. Они изучили все публикации женщины за осень 2023 года и прокомментировали ряд необычных моментов, пишет KP.RU.

Какие странности обнаружили завистники?

В сентябре 2023 года, когда жена Петросяна должна была уже вот-вот родить, она опубликовала фото с отдыха на Камчатке, а непосредственно в день родов выложила ролик с прогулкой по городу. На следующий после родов день Татьяна в сопровождении сына Вагана посетила театральный спектакль.

Недоброжелатели сделали свои выводы

Учитывая все это, подписчики решили, что Брухунова не лежала в роддоме, а Матильду родила суррогатная мать. Свои выводы сплетники озвучивали в основном в резкой и саркастической форме.

Татьяна была возмущена подобным поведением подписчиков. Она отметила, что не всегда публикует в Сети только свежие фото, но в ответ получила еще больше насмешек. Следует отметить, что премьера театральной постановки, которую она посетила со своим первенцем, состоялась именно 14 октября 2023 года — на следующий день после рождения Матильды.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
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