Вот это поворот — новые факты в истории с дочкой Петросяна

Posted 22 апреля, 10:51
Published 22 апреля, 10:51
Modified 9 сентября, 22:08
Updated 9 сентября, 22:08
Пятая жена юмориста недавно заявила, что ее дочь Матильда появилась на свет 13 октября минувшего года. Недоброжелатели тут же стали развивать в Сети тему суррогатной матери. Сплетники, следящие буквально за каждым шагом Татьяны, тут же заявили, что она не могла выносить этого ребенка. Они изучили все публикации женщины за осень 2023 года и прокомментировали ряд необычных моментов, пишет KP.RU.
В сентябре 2023 года, когда жена Петросяна должна была уже вот-вот родить, она опубликовала фото с отдыха на Камчатке, а непосредственно в день родов выложила ролик с прогулкой по городу. На следующий после родов день Татьяна в сопровождении сына Вагана посетила театральный спектакль.
Учитывая все это, подписчики решили, что Брухунова не лежала в роддоме, а Матильду родила суррогатная мать. Свои выводы сплетники озвучивали в основном в резкой и саркастической форме.
Татьяна была возмущена подобным поведением подписчиков. Она отметила, что не всегда публикует в Сети только свежие фото, но в ответ получила еще больше насмешек. Следует отметить, что премьера театральной постановки, которую она посетила со своим первенцем, состоялась именно 14 октября 2023 года — на следующий день после рождения Матильды.
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