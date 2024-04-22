Вот это поворот — новые факты в истории с дочкой Петросяна

Пятая жена юмориста недавно заявила, что ее дочь Матильда появилась на свет 13 октября минувшего года. Недоброжелатели тут же стали развивать в Сети тему суррогатной матери. Сплетники, следящие буквально за каждым шагом Татьяны, тут же заявили, что она не могла выносить этого ребенка. Они изучили все публикации женщины за осень 2023 года и прокомментировали ряд необычных моментов, пишет KP.RU.