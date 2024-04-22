Современное рабство: 10 проблем, которые портят людям жизнь

Posted 22 апреля, 15:59
Published 22 апреля, 15:59
Modified 9 сентября, 22:08
Updated 9 сентября, 22:08
В современном мире люди склонны улучшать качество своей жизни, делая ее богаче на события и материальное благополучие. Но что делать, когда в погоне за «лучшей жизнью» начинаешь понимать, что за нее приходится расплачиваться своими деньгами, здоровьем и даже семьей.
Расскажем, какие материальные и психологические ловушки делают из человека добровольного «раба».
Беря кредитную карту «на всякий пожарный случай», люди начинают ей пользоваться без особой надобности. Каждый раз желая что-то быстро получить, кредитная карта начинает таять на глазах, а люди попадаются на один и тот же крючок, опустошая ее постепенно до рубля.
Совет: пользуйтесь потребительскими целевыми кредитами, вместо карт, которые создают ложное ощущение «финансовой подушки безопасности».
Езда на работу на автомобиле может стать действительно роскошью, за исключением случаев, когда люди живут на удаленной местности и чья работа связана с логистикой. В случае отсутствия острой необходимости покупка дорогой машины в кредит, оплата страховки и бензина может съедать львиную долю семейного бюджета.
Совет: Маргулан Сейсембай рекомендует не покупать вещи, которые не может себе позволить человек. Цена владения дорогостоящим имуществом — это второй вопрос после покупки, так как многие люди не учитывают цену владения. Перед приобретением всегда нужно задавать себе шесть вопросов:
Сказка о потерянном времени актуальна не только для детей, но и даже для взрослых, современных людей. Систематический недосып из-за телефонных гаджетов и просмотра «вечной» ленты не дают мозгу отдохнуть. Он все время работает даже тогда, когда человек развлекается. Биологические часы начинают сбиваться, обмен веществ замедляется, ухудшаются когнитивные функции и человек просто начинает медленнее соображать.
Совет: если есть проблемы с самоконтролем, скачайте для детских гаджетов и своего смартфона приложение, которое ограничивает проведенное время в интернете.
Приобретать крутой ноутбук за 150 тысяч рублей в кредит, чтобы потом два года сидеть на овсяной каше или хвастаться новой шубой, покупка которой нечестно была приписана к подаркам мужа, означает жить не по средствам. Однако, оплачивая дорогие вещи ради удивления и зависти посторонних людей — путь в постоянные долги.
Совет: если хочется по настоящему хочется купить дорогую вещь, начните откладывать деньги со своей зарплаты. Так, приобретенные покупки не будут съедать половину семейного бюджета.
Еще одной ошибкой многих людей является дорогостоящий ремонт квартиры, на который берется не менее солидный кредит. Если покупка обоев и линолеума может быть в пределах разумных цен, то на мебель это не распространяется.
Покупатели склонные попадать на акции и распродажи итальянской фабрики, чья кухня обходится в полмиллиона рублей, вместо одной сотни тысяч за скромного отечественного производителя.
Совет: подходите к ремонту и покупке мебели разумно и исходя из свои возможностей. При зарплате в 30 тыс. рублей расплачиваясь половиной бюджета в ближайшие 5 лет за кухонный гарнитур из Европы врят ли будет разумной идеей.
К сожалению, многие думают, что после получения синей корочки о высшем образовании им совершенно не нужно ничему учиться. Между тем, начальство отдает предпочтение тем, кто лучше всех владеет актуальной информацией, разбирается во всех офисных программах, имеет дополнительные навыки, которые влияют на качество работы человека. Самообразование, а также желание познавать свое дело и дальше делает из специалиста настоящего профессионала своего дела.
Совет: не бойтесь пробовать новое и учиться совершенству. Если не разбираетесь в Excel, сядьте за компьютер и освойте базовые знания посредствам интернет или научитесь наконец хорошо водить машину при помощи инструктора.
Годами сложившиеся привычки «дом-работа» создают прочную структуру обычной жизни, в которую не вписывается тренажерный зал и прогулки перед сном. Найти причины менять свой график без острой надобности — тоже тяжело. Однако, с возрастом домоседы начинают психологически и физически чувствовать себя все хуже, продолжая жить по старым правилам.
Совет: Алексей Ситников утверждает, что физическая активность должна стать частью здоровой жизни. Она является основой молодости, активности, долголетия и хорошего настроения. Физическая активность помогает улучшить память, концентрацию и остроту ума — главные качества, влияющие на успех.
Отсутствие должного ухода за здоровьем зубов сводится к распространенному мнению «у меня их много, целых 33». При этом, когда зубы начинают болеть, ситуации часто доводятся до момента, когда спасать и лечить уже нечего. К сожалению, но восстанавливать зубы действительно дорого и не каждому по карману.
Совет: посещайте стоматолога каждые 6 месяцев и проводите своевременное лечение зубов.
Регулярно устраивать дорогостояще праздники и дни рождения, которые стоят больше чем 2-3 месячные зарплаты, становится еще одним трендом на «ярмарке тщеславия». К этой категории также можно отнести пышные свадьбы, которые становятся долговой ямой как для родителей новобрачных, так и для самих молодоженов.
Совет: стоит устраивать дорогие празднества на особенные даты — юбилеи, а в остальные года быть более умеренным в тратах.
Люди могут получать большую зарплату и быть весьма обеспеченным, но деньги словно вода утекают из пальцев. Все дело в ежедневных тратах, которые составляют львиную долю расходов — такси до работы, чашка капучино в кофейне, обед в ресторане. Каждый день тратя тысячу за тысячей, уже не остается денег необходимые вещи или даже оплату коммунальных платежей.
Совет: посчитайте в банковском приложении, на какие расходы чаще всего уходит бюджет и попытайтесь сократить эти траты.
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