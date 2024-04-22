Современное рабство: 10 проблем, которые портят людям жизнь

К сожалению, многие думают, что после получения синей корочки о высшем образовании им совершенно не нужно ничему учиться. Между тем, начальство отдает предпочтение тем, кто лучше всех владеет актуальной информацией, разбирается во всех офисных программах, имеет дополнительные навыки, которые влияют на качество работы человека. Самообразование, а также желание познавать свое дело и дальше делает из специалиста настоящего профессионала своего дела.