Знаменитости-мужчины, для которых лысина стала украшением

Есть мужчины, которые без волос выглядят гораздо эффектнее, чем с ними. В этом материале показаны пять представителей шоубиза, которых лысина не испортила, а, наоборот, украсила.

В этом материале показаны пять представителей шоубиза, которых лысина не испортила, а, наоборот, украсила, сообщает peopletalk.ru. Первое место у Джейсона Стэйтема . Фото: Getty Images На второй строчке — Том Харди. . Фото: Getty Images Третье место у Зейна Малика. . Фото: Getty Images Гарри Стайлс занял четвёртую позицию. . Фото: Getty Images Замыкает лидирующую пятёрку Ченнинг Татум. . Фото: Getty Images