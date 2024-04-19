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Posted 19 апреля, 06:49

Published 19 апреля, 06:49

Modified 9 сентября, 22:02

Updated 9 сентября, 22:02

Топ-5 знаменитостей, которые стали привлекательнее без волос

Знаменитости-мужчины, для которых лысина стала украшением

19 апреля 2024, 06:49
Фото: kinopoisk.ru
Топ-5 знаменитостей, которые стали привлекательнее без волос
Есть мужчины, которые без волос выглядят гораздо эффектнее, чем с ними. В этом материале показаны пять представителей шоубиза, которых лысина не испортила, а, наоборот, украсила.

В этом материале показаны пять представителей шоубиза, которых лысина не испортила, а, наоборот, украсила, сообщает peopletalk.ru.

Первое место у Джейсона СтэйтемаПервое место у Джейсона Стэйтема
Первое место у Джейсона Стэйтема. Фото: Getty Images
На второй строчке — Том Харди.На второй строчке — Том Харди.
На второй строчке — Том Харди.. Фото: Getty Images
Третье место у Зейна Малика.Третье место у Зейна Малика.
Третье место у Зейна Малика.. Фото: Getty Images
Гарри Стайлс занял четвёртую позицию.Гарри Стайлс занял четвёртую позицию.
Гарри Стайлс занял четвёртую позицию.. Фото: Getty Images
Замыкает лидирующую пятёрку Ченнинг Татум.Замыкает лидирующую пятёрку Ченнинг Татум.
Замыкает лидирующую пятёрку Ченнинг Татум.. Фото: Getty Images
#Общество#Знаменитости#Мужчины#Все материалы авторов#Лысина#Украшение#Шоубиз
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