newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля, 10:10

Published 27 апреля, 10:10

Modified 9 сентября, 22:22

Updated 9 сентября, 22:22

5 незаменимых для меня приложений для путешествий по России

5 незаменимых для меня приложений для путешествий по России

27 апреля 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
5 незаменимых для меня приложений для путешествий по России
Раньше путешественники, отправляясь в поездку, брали с собой карту, а теперь все необходимое для комфортного вояжа имеется в памяти нашего смартфона. Приложений для путешествий существует огромное множество. Какие из них лучшие? Читайте в нашей подборке.

Для покупки билетов — «Авиасейлс»

Путешествие — это прежде всего билеты. А значит, приложение для выгодной покупки авиабилетов обязательно должно быть в арсенале бывалых туристов. «Авиасейлс» — это крупнейший агрегатор, который в своем поиске «подтягивает» информацию со всех имеющихся в нашей стране авиакомпаний, что очень удобно, так как приложение само сделает сравнительный анализ цен, поможет найти наиболее выгодные предложения, а также может стать помощником в деле поиска трансфера, туристических экскурсий и прочих услуг.

Приложение для поиска билетов — «Авиасейлс»Приложение для поиска билетов — «Авиасейлс»
Приложение для поиска билетов — «Авиасейлс». Фото: aviasales.ru
Приложение для поиска билетов — «Авиасейлс»Приложение для поиска билетов — «Авиасейлс»
Приложение для поиска билетов — «Авиасейлс». Фото: aviasales.ru

Для поиска жилья — «Авито»

На «Авито» представлен огромный диапазон квартир, домов и апартаментов, при этом ценовой диапазон на недвижимость очень широк, благодаря чему можно выбрать вариант по своему бюджету, даже если он не очень высок. На сервисе «Авито» очень удобно настроить поиск — по карте или по ключевому слову из адреса. Сервис не берет на себя проверочные функции — все контакты происходят напрямую между арендодателем и арендатором.

Приложение для поиска жилья — «Авито»Приложение для поиска жилья — «Авито»
Приложение для поиска жилья — «Авито». Фото: avito.ru
Приложение для поиска жилья — «Авито»Приложение для поиска жилья — «Авито»
Приложение для поиска жилья — «Авито». Фото: avito.ru

Для поиска инфраструктуры — TripAdvisor

С этим путеводителем вы не будете тратить время на поиски нужного вам заведения в незнакомом городе. Приложение подскажет вам, где расположены лучшие рестораны, отели, кафе, хостелы, клубы, торговые центры и прочие объекты городской инфраструктуры. Причем, что весьма удобно, тут можно читать отзывы от других туристов и на их основе делать выбор в пользу того или иного объекта.

Приложение для поиска инфраструктуры — TripAdvisorПриложение для поиска инфраструктуры — TripAdvisor
Приложение для поиска инфраструктуры — TripAdvisor. Фото: tripadvisor.ru
Приложение для поиска инфраструктуры — TripAdvisorПриложение для поиска инфраструктуры — TripAdvisor
Приложение для поиска инфраструктуры — TripAdvisor. Фото: tripadvisor.ru

Для поиска туров — «Большая страна»

Если вы не хотите сами организовывать поездку — покупать билеты, продумывать маршруты, искать жилье, транспорт, места для развлечений, то можно довериться отечественным туроператорам, которые предложат вам уже сформированные туры в зависимости от ваших предпочтений: активные, исторические, гастрономические, оздоровительные, корпоративные выезды и пр.

Приложение для поиска туров — «Большая страна»Приложение для поиска туров — «Большая страна»
Приложение для поиска туров — «Большая страна». Фото: bolshayastrana.com
Приложение для поиска туров — «Большая страна»Приложение для поиска туров — «Большая страна»
Приложение для поиска туров — «Большая страна». Фото: bolshayastrana.com

Для поиска сетей Wi-Fi — WiFi Map

Это незаменимое приложение поможет в поиске ближайших к вам сетей Wi‑Fi. Определяются как бесплатные, так и закрытые точки, к которым в базе сервиса есть пароли, добавленные пользователями. WiFi Map всегда выручит в городах, где доступ к Сети является проблемой.

Приложение для поиска сетей Wi-Fi — WiFi MapПриложение для поиска сетей Wi-Fi — WiFi Map
Приложение для поиска сетей Wi-Fi — WiFi Map. Фото: wifimap.io
Приложение для поиска сетей Wi-Fi — WiFi MapПриложение для поиска сетей Wi-Fi — WiFi Map
Приложение для поиска сетей Wi-Fi — WiFi Map. Фото: wifimap.io
#Путешествия#Россия#Все материалы авторов#Мобильное приложение
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика