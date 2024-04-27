В отпуск на три дня: 6 направлений по России, где можно провести майские праздники

Для того чтобы в полной мере насладиться природными и архитектурными красотами этого края, трех дней явно не хватит. Но на майские праздники можно вполне насладиться одним тематическим туром. К примеру, исторические достопримечательности Калининграда: прогуляться по мощеным улочкам старого города, полюбоваться его замками и башенками, насладиться самобытной архитектурой.