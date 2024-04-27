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Posted 27 апреля, 07:07

Published 27 апреля, 07:07

Modified 9 сентября, 22:20

Updated 9 сентября, 22:20

Красим яйца на Пасху: 10 интересных и небанальных идей

Красим яйца на Пасху: 10 интересных и небанальных идей

27 апреля 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
Красим яйца на Пасху: 10 интересных и небанальных идей
5 мая православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи. Хозяюшки будут ставить тесто для куличей, а также красить яйца. Если раньше их красили в основном в луковой шелухе, то с недавних пор все больше креатива в этом деле.

Кружевные

Найдите в шкафу старую кружевную вещь, разрежьте на лоскуты, в каждый из которых заверните яйцо и туго затяните резинкой узел. Варите с красителем, выбранным по своему вкусу.

Кружевные яйца на ПасхуКружевные яйца на Пасху
Кружевные яйца на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

С узорами

Вырежьте из салфетки оригинальный узор. Приложите вырезку к скорлупе, зафиксируйте ее яичным белком (просто промажьте сверху кистью) и подержите в разведенном по инструкции красителе.

Яйца с узорами на ПасхуЯйца с узорами на Пасху
Яйца с узорами на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

Мраморные

Разведите краситель, добавьте по 1 ст. ложке растительного масла и уксуса. В готовый раствор положите уже сваренные яйца. Благодаря маслу они окрасятся неравномерно, на скорлупе появятся характерные разводы.

Мраморные яйца с узорами на ПасхуМраморные яйца с узорами на Пасху
Мраморные яйца с узорами на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

В горошек

Предварительно равномерно наклейте на сваренные вкрутую яйца мелкие круглые наклейки. После чего окуните их в разведенный краситель и немного подержите.

Яйца в горошек на ПасхуЯйца в горошек на Пасху
Яйца в горошек на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

Нитяное окрашивание

Цветная пряжа из натуральных нитей сильно линяет в горячей воде. Это можно использовать при окрашивании пасхальных яиц. Обмотайте ее нитками на манер кокона и варите 20–30 минут с добавлением уксуса и соли. После удаления нитей на скорлупе останутся оригинальные узоры.

Нитяное окрашивание яиц на ПасхуНитяное окрашивание яиц на Пасху
Нитяное окрашивание яиц на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

В крапинку

Намочите яйца и обваляйте их в сухом рисе. Затем заверните в марлю (концы плотно завяжите ниткой, чтобы рис прилип к скорлупе) и варите в луковой шелухе или красителе.

Яйца в крапинку на ПасхуЯйца в крапинку на Пасху
Яйца в крапинку на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

Восковой узор

Заранее отварите яйца. На их скорлупу при помощи спички или зубочистки нанесите рисунок горячим воском (держите рядом зажженную свечу). Затем опустите их в подкрашенную воду (не горячую). Когда скорлупа приобретет нужный оттенок, аккуратно снимаем воск и получаем белый рисунок на цветном фоне.

Яйца с восковым узором на ПасхуЯйца с восковым узором на Пасху
Яйца с восковым узором на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

Золотые

Эффект золотой скорлупы дает окрашивание куркумой. Разведите 2 ст. ложки порошка в литре воды и варите 20 минут на медленном огне. В остывший раствор добавьте уксус, чтобы цвет стал более ярким и насыщенным. Положите вареные яйца в готовый раствор и подержите до полного окрашивания.

Золотые яйца на ПасхуЗолотые яйца на Пасху
Золотые яйца на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

Морские

Придать скорлупе красивый оттенок цвета морской волны можно при помощи обычного зеленого чая. Заварите напиток из расчета 100 г на 1 литр воды, дайте настояться и остыть. В готовый раствор опустить вареные яйца на 15–20 минут, после чего обсушить.

Морские яйца на ПасхуМорские яйца на Пасху
Морские яйца на Пасху. Фото: Изображение Midjourney

Космические

Заранее заварите и остудите чай каркаде. В холодный раствор положите вареные яйца, оставьте на ночь в холодильник. Утром достаньте и аккуратно промокните бумажной салфеткой. Дайте подсохнуть и нанесите на скорлупу немного золотого красителя.

Космические яйца на ПасхуКосмические яйца на Пасху
Космические яйца на Пасху. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Праздники#Яйца#Все материалы авторов
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