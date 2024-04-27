Красим яйца на Пасху: 10 интересных и небанальных идей

Posted 27 апреля, 07:07
Published 27 апреля, 07:07
Modified 9 сентября, 22:20
Updated 9 сентября, 22:20
Найдите в шкафу старую кружевную вещь, разрежьте на лоскуты, в каждый из которых заверните яйцо и туго затяните резинкой узел. Варите с красителем, выбранным по своему вкусу.
Вырежьте из салфетки оригинальный узор. Приложите вырезку к скорлупе, зафиксируйте ее яичным белком (просто промажьте сверху кистью) и подержите в разведенном по инструкции красителе.
Разведите краситель, добавьте по 1 ст. ложке растительного масла и уксуса. В готовый раствор положите уже сваренные яйца. Благодаря маслу они окрасятся неравномерно, на скорлупе появятся характерные разводы.
Предварительно равномерно наклейте на сваренные вкрутую яйца мелкие круглые наклейки. После чего окуните их в разведенный краситель и немного подержите.
Цветная пряжа из натуральных нитей сильно линяет в горячей воде. Это можно использовать при окрашивании пасхальных яиц. Обмотайте ее нитками на манер кокона и варите 20–30 минут с добавлением уксуса и соли. После удаления нитей на скорлупе останутся оригинальные узоры.
Намочите яйца и обваляйте их в сухом рисе. Затем заверните в марлю (концы плотно завяжите ниткой, чтобы рис прилип к скорлупе) и варите в луковой шелухе или красителе.
Заранее отварите яйца. На их скорлупу при помощи спички или зубочистки нанесите рисунок горячим воском (держите рядом зажженную свечу). Затем опустите их в подкрашенную воду (не горячую). Когда скорлупа приобретет нужный оттенок, аккуратно снимаем воск и получаем белый рисунок на цветном фоне.
Эффект золотой скорлупы дает окрашивание куркумой. Разведите 2 ст. ложки порошка в литре воды и варите 20 минут на медленном огне. В остывший раствор добавьте уксус, чтобы цвет стал более ярким и насыщенным. Положите вареные яйца в готовый раствор и подержите до полного окрашивания.
Придать скорлупе красивый оттенок цвета морской волны можно при помощи обычного зеленого чая. Заварите напиток из расчета 100 г на 1 литр воды, дайте настояться и остыть. В готовый раствор опустить вареные яйца на 15–20 минут, после чего обсушить.
Заранее заварите и остудите чай каркаде. В холодный раствор положите вареные яйца, оставьте на ночь в холодильник. Утром достаньте и аккуратно промокните бумажной салфеткой. Дайте подсохнуть и нанесите на скорлупу немного золотого красителя.
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