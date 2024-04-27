Красим яйца на Пасху: 10 интересных и небанальных идей

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5 мая православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи. Хозяюшки будут ставить тесто для куличей, а также красить яйца. Если раньше их красили в основном в луковой шелухе, то с недавних пор все больше креатива в этом деле.