Собрали самые красивые места Алтая, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни

Место с потрясающей по своей красоте природой, которое лучше всего посещать весной и летом, в период цветения. В ботаническом саду насчитывается несколько тысяч видов растений, многие из которых привезли из разных регионов России. Можно заказать экскурсию, чтобы прогулка по ботаническому саду стала еще более познавательной и интересной. А еще в саду можно попробовать местные целебные чаи и даже купить саженцы понравившихся растений.