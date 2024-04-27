Собрали самые красивые места Алтая, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни

Posted 27 апреля, 09:45
Published 27 апреля, 09:45
Modified 9 сентября, 22:22
Updated 9 сентября, 22:22
Алтай славится своими заповедниками, которые ежегодно притягивают большое количество туристов. Наиболее известные из них — это Катунский и Алтайский природные заповедники, природные парки «Ак Чолушпа», «Белуха», заказник «Шавлинский». Очень интересное и живописное место — Сайлюгемский национальный парк.
Этот музей стоит посетить тем, что хочет поближе познакомиться с Алтаем и его историей, побольше узнать о природе этого удивительного края. В музее есть очень интересные экспозиции, которые представляют фауну и флору Республики Алтай, предметы быта народов, которые в разное время населяли эти территории. Жемчужина экспозиции — мумия, которая получила неформальное название «Алтайская принцесса», с прекрасно сохранившейся одеждой и украшениями.
Место с потрясающей по своей красоте природой, которое лучше всего посещать весной и летом, в период цветения. В ботаническом саду насчитывается несколько тысяч видов растений, многие из которых привезли из разных регионов России. Можно заказать экскурсию, чтобы прогулка по ботаническому саду стала еще более познавательной и интересной. А еще в саду можно попробовать местные целебные чаи и даже купить саженцы понравившихся растений.
Это уникальное место называют Алтайским Стоунхенджем — сходство с европейским аналогом действительно очевидно. Посреди бескрайней степи расположено по кругу несколько крупных камней. Это зрелище действительно впечатляет, равно как и его история — ученые подсчитали, что комплекс появился здесь несколько тысяч лет назад. Особенность этого комплекса заключается в том, что оно идеально ориентировано относительно сторон света — есть предположение, что сооружение использовалось как обсерватория.
Река Катунь — один из символом Алтая, его главная достопримечательность. Интенсивность течения, непокорность, мощь воды, многочисленные крутые пороги — все это покоряет с первого взгляда. Самые смелые туристы могут отправиться в сплав по реке на байдарках, также осмотреть окрестности Катуни можно и в рамках пешего похода.
Остров находится на реке Катунь — он скалистый, относительно небольшой. На его территории находится действующая церковь, и ее стараются посетить многие туристы, путешествующие по Алтаю. Попасть на остров можно через бурную реку по подвесному мосту.
На Алтае есть свой водопад — его высота составляет несколько десятков метров. Он смотрится очень живописно, и неудивительно, что его стремятся увидеть своими глазами многие туристы. Наиболее живописно этот водопад на Алтае смотрится в весенние месяцы, в период таяния льда и снега.
Это сооружение тоже стоит увидеть, находясь на Алтае. Сам мост не представляет собой ничего особенного, однако места, которые его окружают, способны поразить своей красотой в самое сердце. Многие туристы, побывавшие на Алтае, утверждают, что в этих краях чувствуется что-то сверхъестественное и мистическое.
Достопримечательность Алтая — знаменитые Тавдинские пещеры. Всего их несколько десятков, а протяженность, включая скалы, составляет пять километров. Войти в пещеры можно с отвесных скал и утесов. Самая большая из этих пещер на Алтае вполне благоустроена, в нее проведено освещение, есть удобные ступени. В пещерах можно полюбоваться на сталагмиты и сталактиты. Также стоит своими глазами увидеть уникальный памятник природы — карстовую арку, которая похожа на старинный мост.
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