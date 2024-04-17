Как перестать болезненно реагировать на критику: советы специалистов

Успокоить мысли помогает упражнение «Сканирование тела». Его суть состоит в том, что нужно концентрировать внимание поочередно на разных частях тела, с ног до головы и наоборот. При этом важно обращать внимание на локализацию неприятных ощущений, таких как покалывание в груди, холод в конечностях, затрудненность дыхания. Эта техника помогает снизить уровень тревожности, поскольку концентрация на физических ощущениях прерывает поток навязчивых мыслей. Дело в том, что мозг человека всегда находится в настоящем, в то время как мыслями можно перемещаться между прошлым, настоящим и будущим, отметила психолог.