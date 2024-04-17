Как перестать болезненно реагировать на критику: советы специалистов

Posted 17 апреля, 11:06
Published 17 апреля, 11:06
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Доктор психологии Нелли Сео объясняет это тем, что критика вызывает в человеке негативные убеждения, которых он неосознанно придерживается в отношении самого себя. Например, человек может расстроиться из-за замечаний по работе, если в глубине души считает, что действительно не умеет хорошо и качественно трудиться.
Всегда и во всем быть идеальным невозможно. И важно, чтобы неудачи и ошибки не отражались на самооценке. Психолог предлагает разные поведенческие стратегии и техники, которые нужно использовать поэтапно.
Если вы чувствуете, что после каких-либо замечаний в ваш адрес на глаза наворачиваются слезы, голос срывается, а сердцебиение учащается, то лучше извиниться и на время физически уйти из стрессовой обстановки, то есть от человека, явившегося причиной такой реакции. Например, отлучиться подышать на улицу. Наедине с собой контролировать эмоции легче.
Успокоить мысли помогает упражнение «Сканирование тела». Его суть состоит в том, что нужно концентрировать внимание поочередно на разных частях тела, с ног до головы и наоборот. При этом важно обращать внимание на локализацию неприятных ощущений, таких как покалывание в груди, холод в конечностях, затрудненность дыхания. Эта техника помогает снизить уровень тревожности, поскольку концентрация на физических ощущениях прерывает поток навязчивых мыслей. Дело в том, что мозг человека всегда находится в настоящем, в то время как мыслями можно перемещаться между прошлым, настоящим и будущим, отметила психолог.
Техника «Заземление» направлена на возвращение в настоящий момент. Этот метод по-другому называют 5-4-3-2-1. Сначала нужно назвать пять предметов, которые вы видите вокруг себя, потом найти четыре вещи, которые можно потрогать, три вещи, которые можно услышать, две — понюхать и одну — попробовать на вкус. При этом задействуются все органы чувств.
Психолог рекомендует представить самые худшие ситуации, которые могут произойти в той сфере, где вас критикуют. Например, небольшое замечание по работе в воображении может представляться как угроза увольнения. Однако на этом этапе специалист советует остановиться и рационализировать ситуацию. В частности, найти альтернативные мотивы критики. В примере с работой коллеги могут делать замечания не для того, чтобы подчеркнуть некомпетентность, а в целях повышения эффективности работы.
Близкий человек в сложные моменты может подбодрить и успокоить, а также высказать свою точку зрения по поводу того, за что вас критикуют. Психолог отмечает, что чем больше мнений по интересующему вопросу вы проанализируете, тем лучше поймете, что для самоуничижения далеко не всегда есть поводы.
Не имеет смысла зацикливаться на том, что уже произошло. Более благоразумным будет приложить усилия к тому, чтобы изменить ситуацию. Возможно, следует осознать ошибки и в дальнейшем не допускать их.
Положительные качества и сильные стороны есть абсолютно у всех. О них важно помнить, особенно тогда, когда человек сталкивается с обесцениваем своей личности. Нелли Сео рекомендует составить конкретный список объективных моментов, которые в периоды удрученности могут поднять вам настроение.
Специалист отметила, что за помощью в подготовке такого списка можно обратиться к близким людям, которые со стороны более объективно видят ваши личностные качества.
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