За что меня штрафовали за границей — это не забыть, рассказывает редактор

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Многие россияне хотя бы раз в жизни побывали за границей, а кто-то ежегодно на время отпуска или в новогодние каникулы уезжает на отдых в теплые страны или на горнолыжные курорты.