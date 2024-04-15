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Posted 15 апреля, 08:20

Published 15 апреля, 08:20

Modified 9 сентября, 21:49

Updated 9 сентября, 21:49

За что меня штрафовали за границей — это не забыть, рассказывает редактор

15 апреля 2024, 08:20
Многие россияне хотя бы раз в жизни побывали за границей, а кто-то ежегодно на время отпуска или в новогодние каникулы уезжает на отдых в теплые страны или на горнолыжные курорты.

Однако перед поездкой за рубеж следует заранее внимательно изучить правила поведения в той стране, куда вы едете, иначе можно получить штраф.

Хотя, конечно, все нюансы предусмотреть невозможно, и время от времени туристам за границей все же «прилетают» крупные штрафы.

Подъезд не к тому терминалу на платной автостраде в Италии

Однажды мне и моему другу за границей выписали штраф на крупную сумму за подъезд не к тому терминалу на платной автодороге. В Италии мы ехали на арендованной машине из аэропорта в гостиницу и заблудились в многочисленных развязках и автомагистралях. В итоге мы случайно заехали на платную дорогу, а когда это поняли, было уже поздно, и нам оставалось только продолжать двигаться вперед.

Но когда мы захотели покинуть платный участок и подъехали к терминалу, то не смогли оплатить проезд, который стоил 4 евро. Банковские карты не срабатывали, и за нами уже скопилось несколько машин. Наконец, прибегнув к помощи служащего, мы поняли, что встали в полосу, предназначенную для автомобилей, на которых установлена система Telepass. В результате нам пришлось заплатить штраф в сумме 76 евро.

Превышение скорости более чем на 3 км в Австралии

А мои друзья в поездке за границу не сориентировались в правилах дорожного движения по Австралии, в результате чего получили штраф на сумму 194 австралийских доллара. Дело в том, что нештрафуемый порог в этой стране составляет всего 3 км, а не 20 км, как в России. При этом за превышение скорости на 3 км выписывается минимальный штраф как за превышение от 3 до 15 км.

Кормление рыб в Египте

Еще одним взысканием, полученным за границей, стал штраф за кормление рыб в Египте. Во время отдыха в компании друзей мы решили покормить рыбок в море и… нарвались на штраф, который составил 15 долларов.

Позже мы узнали, что в Египте гостям из-за границы кормить рыб строго запрещено. Дело в том, что, получая пищу из рук людей, рыбы перестают добывать ее из кораллов, то есть чистить их, и те в итоге могут погибнуть. Не говоря уже о том, что скопление рыб в одном месте может привлечь туда более крупных морских хищников, которые уже будут представлять опасность для самих туристов.

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