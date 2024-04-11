newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля, 08:02

Published 11 апреля, 08:02

Modified 9 сентября, 21:39

Updated 9 сентября, 21:39

Специалисты рассказали о перспективах восстановления после комплексного ПТСР

Специалисты рассказали о перспективах восстановления после комплексного ПТСР

11 апреля 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты рассказали о перспективах восстановления после комплексного ПТСР
Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это состояние, развивающееся в результате тяжелых психологических травм и сопровождающееся обесцениванием своей личности. Людям с таким диагнозом требуется помощь специалиста.

Восстановление после ПТСР требует продолжительного времени и зависит от индивидуальных особенностей человека. При этом на вопрос о возможности полного выздоровления эксперты не могут дать однозначного ответа — определить это может только сам пациент, опираясь на свое состояние. Подробнее об этом рассказала Энни Райт, LMFT, лицензированный психотерапевт и специалист по восстановлению после травм.

Стадии и методы терапии

Лечение пациентов с ПТСР происходит поэтапно, с использованием большого количества методов.

Задача первого этапа — стабилизация эмоционального состояния. Терапевт переключает внимание пациента с тревожных мыслей и ощущений на реальность с помощью различных сенсорных упражнений и техники «Заземление».

Вторая стадия посвящена обработке воспоминаний, связанных с травмой. Для этого используется метод десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ). Суть данной техники состоит в том, что при определенных движениях глаз в головном мозге запускаются механизмы, отвечающие за переработку информации, в том числе тех мыслей и воспоминаний, которые в течение долгих лет не давали человеку покоя. Мозг перерабатывает их и «отпускает».

Последняя стадия направлена на комплексное восстановление личности и разных сфер жизни. Эта фаза включает в себя решение психологических проблем, построение здоровых отношений, постановку профессиональных целей, а также работу по формированию адекватной самооценки и восстановлению чувства собственного достоинства, утраченного в результате травмы.

Помимо психотерапевтических методов при лечении ПТСР может применяться медикаментозная терапия. Например, если у пациента наблюдаются такие симптомы, как тревога и бессонница. Обязательным моментом является и корректировка образа жизни, включающая в себя сбалансированное питание, физические нагрузки и социальное общение.

Признаки выздоровления от ПТСРПризнаки выздоровления от ПТСР
Признаки выздоровления от ПТСР. Фото: Изображение Midjourney

Признаки выздоровления от ПТСР

Положительную тенденцию в восстановлении после ПТСР человек может определить по ряду признаков:

  • воспоминания, связанные с травмой, становятся реже и уже не вызывают сильных эмоциональных переживаний;
  • человек может контролировать свои чувства и эмоции с помощью различных психологических техник;
  • восстанавливается самооценка, возвращаются самоуважение и чувство собственного достоинства;
  • улучшаются здоровье и самочувствие;
  • уходит потребность в употреблении психоактивных веществ.

При восстановлении после ПТСР меняется и поведение человека. Он перестает избегать общения с окружающими. Проходит и самосаботаж — действия, направленные на разрушение разных сфер жизни и препятствующие достижению целей. Например, прокрастинация, вредные привычки, переедание, перфекционизм, самобичевание.

Поскольку ПТСР у каждого пациента сопровождается индивидуальными симптомами, то и набор биологических, социальных и психологических маркеров выздоровления у каждого будет свой. Какой именно — пациент и специалист решают совместно.

#Здоровье#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика