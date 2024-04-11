Специалисты рассказали о перспективах восстановления после комплексного ПТСР

Восстановление после ПТСР требует продолжительного времени и зависит от индивидуальных особенностей человека. При этом на вопрос о возможности полного выздоровления эксперты не могут дать однозначного ответа — определить это может только сам пациент, опираясь на свое состояние. Подробнее об этом рассказала Энни Райт, LMFT, лицензированный психотерапевт и специалист по восстановлению после травм.