Специалисты рассказали о перспективах восстановления после комплексного ПТСР

Posted 11 апреля, 08:02
Published 11 апреля, 08:02
Modified 9 сентября, 21:39
Updated 9 сентября, 21:39
Восстановление после ПТСР требует продолжительного времени и зависит от индивидуальных особенностей человека. При этом на вопрос о возможности полного выздоровления эксперты не могут дать однозначного ответа — определить это может только сам пациент, опираясь на свое состояние. Подробнее об этом рассказала Энни Райт, LMFT, лицензированный психотерапевт и специалист по восстановлению после травм.
Лечение пациентов с ПТСР происходит поэтапно, с использованием большого количества методов.
Задача первого этапа — стабилизация эмоционального состояния. Терапевт переключает внимание пациента с тревожных мыслей и ощущений на реальность с помощью различных сенсорных упражнений и техники «Заземление».
Вторая стадия посвящена обработке воспоминаний, связанных с травмой. Для этого используется метод десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ). Суть данной техники состоит в том, что при определенных движениях глаз в головном мозге запускаются механизмы, отвечающие за переработку информации, в том числе тех мыслей и воспоминаний, которые в течение долгих лет не давали человеку покоя. Мозг перерабатывает их и «отпускает».
Последняя стадия направлена на комплексное восстановление личности и разных сфер жизни. Эта фаза включает в себя решение психологических проблем, построение здоровых отношений, постановку профессиональных целей, а также работу по формированию адекватной самооценки и восстановлению чувства собственного достоинства, утраченного в результате травмы.
Помимо психотерапевтических методов при лечении ПТСР может применяться медикаментозная терапия. Например, если у пациента наблюдаются такие симптомы, как тревога и бессонница. Обязательным моментом является и корректировка образа жизни, включающая в себя сбалансированное питание, физические нагрузки и социальное общение.
Положительную тенденцию в восстановлении после ПТСР человек может определить по ряду признаков:
При восстановлении после ПТСР меняется и поведение человека. Он перестает избегать общения с окружающими. Проходит и самосаботаж — действия, направленные на разрушение разных сфер жизни и препятствующие достижению целей. Например, прокрастинация, вредные привычки, переедание, перфекционизм, самобичевание.
Поскольку ПТСР у каждого пациента сопровождается индивидуальными симптомами, то и набор биологических, социальных и психологических маркеров выздоровления у каждого будет свой. Какой именно — пациент и специалист решают совместно.
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