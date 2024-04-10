Почему ребенок врет и как правильно реагировать на ложь, чтобы все не усугубить

Posted 10 апреля, 04:00
Published 10 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
Важно лишь правильно на это реагировать и вовремя принимать воспитательные меры.
В основном дети начинают врать в 3 — 4 года, отмечают психологи. Так ребенок исследует окружающую его реальность, тестирует свои способы взаимодействия с ней.
Чаще всего дети обманывают взрослых, когда боятся сказать им правду. К примеру, ребенок знает, что родители явно не одобрят уход с последнего урока, чтобы погулять в парке, поэтому заведомо придумывают легенду, чтобы избежать неприятных сцен.
Не стоит забывать, что до определенного возраста малыш — это отражение своих родителей. И если он будет наблюдать за ними вранье, то «считает» это как позволительную норму.
Иногда в семье царят порядки, которые впору назвать самой настоящей диктатурой. За нарушение тех или иных постулатов ребенка могут строго наказывать. Конечно, такая ситуация вынудит его искать всевозможные способы, чтобы данного наказания избежать. И обман, причем довольно изобретательный, будет для него одним из инструментов.
Конечно, опытный и чуткий родитель сразу же распознает неискреннее поведение сына или дочки. Как же себя повести в такой ситуации? Психологи советуют не набрасываться с обвинениями: «Я тебе доверяла. А ты?» Такое отношение к проблеме только усугубит желание ребенка избежать разбирательств.
Для первого раза гораздо лучше скрыть свои догадки, сделать вид, что поверил маленькому врунишке. В этот момент у него возникнет понимание неправильного поступка: «Как же так? Мне верили, а я обманул». Послушный и совестливый малыш предпочтет больше не поступать так, дабы не мучиться угрызениями совести.
Но если вранье становится систематическим и маленький лгун уже уверен в своей безнаказанности, то нужно поговорить с ним серьезно: выяснить, насколько серьезны причины, заставляющие его обманывать, понять его чувства. После этого нужно начать поэтапную работу (возможно, с детским психологом), которая поможет отучить ребенка от пагубной привычки.
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