Почему ребенок врет и как правильно реагировать на ложь, чтобы все не усугубить

Иногда в семье царят порядки, которые впору назвать самой настоящей диктатурой. За нарушение тех или иных постулатов ребенка могут строго наказывать. Конечно, такая ситуация вынудит его искать всевозможные способы, чтобы данного наказания избежать. И обман, причем довольно изобретательный, будет для него одним из инструментов.