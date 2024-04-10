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Posted 10 апреля, 04:00

Published 10 апреля, 04:00

Modified 9 сентября, 21:35

Updated 9 сентября, 21:35

Почему ребенок врет и как правильно реагировать на ложь, чтобы все не усугубить

Почему ребенок врет и как правильно реагировать на ложь, чтобы все не усугубить

10 апреля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Почему ребенок врет и как правильно реагировать на ложь, чтобы все не усугубить
Каждый родитель, как правило, требует от детей честности, внушая им всю пагубность последствий лжи и обмана. Но психологи отмечают: невозможно ждать от маленького ребенка абсолютной правдивости. Иногда дети врут, и это нормально.

Важно лишь правильно на это реагировать и вовремя принимать воспитательные меры.

Почему дети врут: основные причины

В основном дети начинают врать в 3 — 4 года, отмечают психологи. Так ребенок исследует окружающую его реальность, тестирует свои способы взаимодействия с ней.

Ложь как ответ на дискомфорт

Чаще всего дети обманывают взрослых, когда боятся сказать им правду. К примеру, ребенок знает, что родители явно не одобрят уход с последнего урока, чтобы погулять в парке, поэтому заведомо придумывают легенду, чтобы избежать неприятных сцен.

Чаще всего дети обманывают взрослых, когда боятся сказать им правдуЧаще всего дети обманывают взрослых, когда боятся сказать им правду
Чаще всего дети обманывают взрослых, когда боятся сказать им правду. Фото: Изображение Midjourney

Вранье как отражение действительности

Не стоит забывать, что до определенного возраста малыш — это отражение своих родителей. И если он будет наблюдать за ними вранье, то «считает» это как позволительную норму.

Слишком строгие запреты

Иногда в семье царят порядки, которые впору назвать самой настоящей диктатурой. За нарушение тех или иных постулатов ребенка могут строго наказывать. Конечно, такая ситуация вынудит его искать всевозможные способы, чтобы данного наказания избежать. И обман, причем довольно изобретательный, будет для него одним из инструментов.

Иногда в семье царят порядки, которые впору назвать самой настоящей диктатуройИногда в семье царят порядки, которые впору назвать самой настоящей диктатурой
Иногда в семье царят порядки, которые впору назвать самой настоящей диктатурой. Фото: Изображение Midjourney

Что делать, если вы заметили ложь

Конечно, опытный и чуткий родитель сразу же распознает неискреннее поведение сына или дочки. Как же себя повести в такой ситуации? Психологи советуют не набрасываться с обвинениями: «Я тебе доверяла. А ты?» Такое отношение к проблеме только усугубит желание ребенка избежать разбирательств.

Для первого раза гораздо лучше скрыть свои догадки, сделать вид, что поверил маленькому врунишке. В этот момент у него возникнет понимание неправильного поступка: «Как же так? Мне верили, а я обманул». Послушный и совестливый малыш предпочтет больше не поступать так, дабы не мучиться угрызениями совести.

Для первого раза гораздо лучше скрыть свои догадки, сделать вид, что поверил маленькому врунишкеДля первого раза гораздо лучше скрыть свои догадки, сделать вид, что поверил маленькому врунишке
Для первого раза гораздо лучше скрыть свои догадки, сделать вид, что поверил маленькому врунишке. Фото: Изображение Midjourney

Но если вранье становится систематическим и маленький лгун уже уверен в своей безнаказанности, то нужно поговорить с ним серьезно: выяснить, насколько серьезны причины, заставляющие его обманывать, понять его чувства. После этого нужно начать поэтапную работу (возможно, с детским психологом), которая поможет отучить ребенка от пагубной привычки.

#Общество#Дети#Семья#Все материалы авторов#Психология
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