Как самому сделать звукоизоляцию в квартире

Если вы слышите сильный шум за пределами своей квартиры, вам стоит подумать о герметизации дверей и окон. Если вы живете в более старом районе, вы можете столкнуться с проблемой большого количества звуков и воздуха, проникающего через дверь, что также влияет на температуру в вашей квартире. Герметизация дверей — беспроигрышный вариант, поскольку это может гарантировать сохранение тепла.