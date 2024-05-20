Какие болезни появляются из-за допинга

Какое именно влияние на организм оказывает допинг, помимо повышения выносливости, зависит от конкретного препарата. К примеру, стероиды андрогенного типа способствуют наращиванию мышечной массы, однако могут привести к серьезным проблемам с кожей, к повышению артериального давления, к облысению и к другим неприятным последствиям, в том числе к отказу некоторых органов.