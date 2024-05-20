Какие болезни появляются из-за допинга

Posted 20 мая, 03:28
Published 20 мая, 03:28
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
Под допингом понимаются запрещенные средства, методы и субстанции, под влиянием которых человек может достигать в спорте более высоких результатов. Следуя общепринятой в профессиональной среде трактовке, допинг — это нарушение установленных правил, запрещающих применение таких препаратов.
Пример употребления допинга — распространение вещества, которое находится под запретом, его прием и даже неявка на пробы. Выявление факта употребления допинга грозит спортсмену дисквалификацией.
Какое именно влияние на организм оказывает допинг, помимо повышения выносливости, зависит от конкретного препарата. К примеру, стероиды андрогенного типа способствуют наращиванию мышечной массы, однако могут привести к серьезным проблемам с кожей, к повышению артериального давления, к облысению и к другим неприятным последствиям, в том числе к отказу некоторых органов.
Некоторые виды допинга провоцируют развитие онкологических заболеваний. Эритропоэтин, который повышает выносливость спортсмена, может привести к раку некоторых органов, к расстройствам в работе пищеварительной системы. На фоне приема таких препаратов повышается усталость, может появиться бессонница.
Пептидные гормоны стимулируют выработку тестостерона и других гормонов. Что касается влияния этого допинга на организм, то сюда можно отнести появление отеков, проблем с зубами, а также задержку лишней жидкости. Самые опасные последствия употребления такого допинга — гипертония, импотенция, диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.
Бета-2-агонисты принимают некоторые спортсмены в качестве допинга с целью повышения выносливости и способности выдерживать внушительные физические нагрузки. Влияние допинга на организм проявляет себя так: учащение сердечного ритма, головные боли, бессонница, проблемы с желудком. Нередко на фоне приема препаратов появляются аллергические реакции, различные заболевания кожи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14