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Posted 20 мая, 03:28

Published 20 мая, 03:28

Modified 9 сентября, 19:22

Updated 9 сентября, 19:22

Многие профессиональные спортсмены, несмотря на запреты, все же употребляют допинг

Какие болезни появляются из-за допинга

20 мая 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney
Многие профессиональные спортсмены, несмотря на запреты, все же употребляют допинг
Влияние допинга на организм неплохо изучено, и именно по этой причине его применение запрещено в спорте. Рассказываем простыми словами, что такое допинг и какое именно влияние он оказывает на человеческий организм.

Главное о допинге

Под допингом понимаются запрещенные средства, методы и субстанции, под влиянием которых человек может достигать в спорте более высоких результатов. Следуя общепринятой в профессиональной среде трактовке, допинг — это нарушение установленных правил, запрещающих применение таких препаратов.

Пример употребления допинга — распространение вещества, которое находится под запретом, его прием и даже неявка на пробы. Выявление факта употребления допинга грозит спортсмену дисквалификацией.

Какое именно влияние на организм оказывает допинг зависит от конкретного препаратаКакое именно влияние на организм оказывает допинг зависит от конкретного препарата
Какое именно влияние на организм оказывает допинг зависит от конкретного препарата. Фото: Изображение Midjourney

Влияние допинга на организм

Какое именно влияние на организм оказывает допинг, помимо повышения выносливости, зависит от конкретного препарата. К примеру, стероиды андрогенного типа способствуют наращиванию мышечной массы, однако могут привести к серьезным проблемам с кожей, к повышению артериального давления, к облысению и к другим неприятным последствиям, в том числе к отказу некоторых органов.

Онкологические заболевания

Некоторые виды допинга провоцируют развитие онкологических заболеваний. Эритропоэтин, который повышает выносливость спортсмена, может привести к раку некоторых органов, к расстройствам в работе пищеварительной системы. На фоне приема таких препаратов повышается усталость, может появиться бессонница.

Некоторые виды допинга провоцируют развитие онкологических заболеванийНекоторые виды допинга провоцируют развитие онкологических заболеваний
Некоторые виды допинга провоцируют развитие онкологических заболеваний. Фото: Изображение Midjourney

Импотенция и диабет

Пептидные гормоны стимулируют выработку тестостерона и других гормонов. Что касается влияния этого допинга на организм, то сюда можно отнести появление отеков, проблем с зубами, а также задержку лишней жидкости. Самые опасные последствия употребления такого допинга — гипертония, импотенция, диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Аллергия и кожные заболевания

Бета-2-агонисты принимают некоторые спортсмены в качестве допинга с целью повышения выносливости и способности выдерживать внушительные физические нагрузки. Влияние допинга на организм проявляет себя так: учащение сердечного ритма, головные боли, бессонница, проблемы с желудком. Нередко на фоне приема препаратов появляются аллергические реакции, различные заболевания кожи.

Пептидные гормоны стимулируют выработку тестостерона и других гормоновПептидные гормоны стимулируют выработку тестостерона и других гормонов
Пептидные гормоны стимулируют выработку тестостерона и других гормонов. Фото: Изображение Midjourney
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