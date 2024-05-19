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Posted 19 мая, 19:00

Published 19 мая, 19:00

Modified 9 сентября, 23:13

Updated 9 сентября, 23:13

Как правильно намекнуть мужчине, что вы ждете предложения и пора подумать о свадьбе

Как правильно намекнуть мужчине, что вы ждете предложения и пора подумать о свадьбе

19 мая 2024, 19:00
Фото: 1MI
Как правильно намекнуть мужчине, что вы ждете предложения и пора подумать о свадьбе
Влюбленные, которые давно встречаются, съезжаются, чтобы проверить свои отношения. И вроде плохого тут нет, но есть нюанс — ожидание брака может затянуться. Мужчины не стремятся бежать в загс, когда и так живут с любимой и их все устраивает. Как правильно намекнуть им на предложение о свадьбе?

Чего делать нельзя

Прежде чем давать советы относительно намеков на предложение и свадьбу, психологи предостерегают от того, что делать категорически нельзя: ставить ультиматумы типа «или ты ведешь меня в загс, или мы расходимся».

Во-первых, они не действуют на мужчин так, как вам бы хотелось. Скорее, наоборот, могут испугать избранника. Прием, который применяется в кинофильмах, — забеременеть от потенциального супруга, — тоже не даст никаких свадебных гарантий. Поэтому действовать нужно намеками — порой нужна целая стратегия, иначе девушка не дождется предложения о свадьбе.

Психологи предостерегают от того, чтобы ставить ультиматумыПсихологи предостерегают от того, чтобы ставить ультиматумы
Психологи предостерегают от того, чтобы ставить ультиматумы. Фото: 1MI

Поднимите значимость партнера

Прежде всего дайте понять мужчине, что именно он должен принять решение, поскольку он, представитель сильного пола, играет ведущую роль в ваших отношениях. Поощряйте его инициативы, советуйтесь с ним.

Используйте местоимение «мы»

Чаще используйте речевые техники — говорите «мы» вместо «ты и я». «Помнишь, мы с тобой решили?» или «Знаешь, появилась скидка на диван, который нам с тобой так понравился». Однако делайте это ненавязчиво, мужчину не должно это тяготить.

Очень хороший намек — это держать в поле зрения людей, которые счастливо живут в бракеОчень хороший намек — это держать в поле зрения людей, которые счастливо живут в браке
Очень хороший намек — это держать в поле зрения людей, которые счастливо живут в браке. Фото: 1MI

Приглашайте в гости семейные пары

Очень хороший намек — это держать в поле зрения людей, которые счастливо живут в браке. Это будет транслировать для вашего мужчины следующее — в браке можно жить гармонично, ничего негативного в нем нет.

Обращайте внимание на детей

Намек на материнство мужчины считывают очень четко. Если вы действительно давно видите себя в роли мамы, не скрывайте этого. Делайте комплименты соседским детям: «Ой какой милый малыш! Просто прелесть!». Искренне восхищайтесь похорошевшей беременной подругой.

#Общество#Семья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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