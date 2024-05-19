Как правильно намекнуть мужчине, что вы ждете предложения и пора подумать о свадьбе

Posted 19 мая, 19:00
Published 19 мая, 19:00
Modified 9 сентября, 23:13
Updated 9 сентября, 23:13
Прежде чем давать советы относительно намеков на предложение и свадьбу, психологи предостерегают от того, что делать категорически нельзя: ставить ультиматумы типа «или ты ведешь меня в загс, или мы расходимся».
Во-первых, они не действуют на мужчин так, как вам бы хотелось. Скорее, наоборот, могут испугать избранника. Прием, который применяется в кинофильмах, — забеременеть от потенциального супруга, — тоже не даст никаких свадебных гарантий. Поэтому действовать нужно намеками — порой нужна целая стратегия, иначе девушка не дождется предложения о свадьбе.
Прежде всего дайте понять мужчине, что именно он должен принять решение, поскольку он, представитель сильного пола, играет ведущую роль в ваших отношениях. Поощряйте его инициативы, советуйтесь с ним.
Чаще используйте речевые техники — говорите «мы» вместо «ты и я». «Помнишь, мы с тобой решили?» или «Знаешь, появилась скидка на диван, который нам с тобой так понравился». Однако делайте это ненавязчиво, мужчину не должно это тяготить.
Очень хороший намек — это держать в поле зрения людей, которые счастливо живут в браке. Это будет транслировать для вашего мужчины следующее — в браке можно жить гармонично, ничего негативного в нем нет.
Намек на материнство мужчины считывают очень четко. Если вы действительно давно видите себя в роли мамы, не скрывайте этого. Делайте комплименты соседским детям: «Ой какой милый малыш! Просто прелесть!». Искренне восхищайтесь похорошевшей беременной подругой.
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