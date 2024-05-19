Как правильно намекнуть мужчине, что вы ждете предложения и пора подумать о свадьбе

Чего делать нельзя Поднимите значимость партнера Используйте местоимение «мы» Приглашайте в гости семейные пары Обращайте внимание на детей

Влюбленные, которые давно встречаются, съезжаются, чтобы проверить свои отношения. И вроде плохого тут нет, но есть нюанс — ожидание брака может затянуться. Мужчины не стремятся бежать в загс, когда и так живут с любимой и их все устраивает. Как правильно намекнуть им на предложение о свадьбе?