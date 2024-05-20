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Posted 20 мая, 04:53

Published 20 мая, 04:53

Modified 9 сентября, 19:34

Updated 9 сентября, 19:34

Такими вы их никогда бы не узнали: кто из российских звезд сменил имя и фамилию

Такими вы их никогда бы не узнали: кто из российских звезд сменил имя и фамилию

20 мая 2024, 04:53
Фото: wellnesso.ru, thevoicemag.ru, volgasib.ru
Такими вы их никогда бы не узнали: кто из российских звезд сменил имя и фамилию
Российские звезды далеко не во всех случаях становились известными под своими собственными фамилиями и именами — многие решили их изменить и, как показала жизнь, не прогадали. Рассказываем, кто из знаменитостей имеет псевдонимы или просто сменил фамилию либо имя.

Кристина Асмус

Известная российская актриса Кристина Асмус до того, как к ней пришла популярность, носила совсем другую фамилию — Мясникова. Однако, решив делать карьеру в сфере шоу-бизнеса, она решила сменить фамилию на более экзотическую и благозвучную. Будущая актриса выбрала фамилию, которую носила ее мать, — Асмус.

Кристина АсмусКристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: фрагмент из фильма
Кристина АсмусКристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: mk.ru

Ксения Бородина

Популярная ведущая и блогер Ксения Бородина изначально носила фамилию Амоева. Когда будущей российской звезде исполнилось 18 лет, она решила отказаться от фамилии, которая напоминала ей об отце, — с ним отношения у девушки не сложились. Так Ксения стала Бородиной. К слову, сейчас по документам она носит уже третью фамилию — Омарова, однако выступает под фамилией Бородина.

Ксения БородинаКсения Бородина
Ксения Бородина. Фото: mk.ru
Ксения БородинаКсения Бородина
Ксения Бородина. Фото: mk.ru

Стас Пьеха

Внук звезды советской эстрады Эдиты Пьехи Станислав при рождении получил фамилию Герулис — по отцу, прибалтийскому музыканту. С этой фамилией Стас прожил недолго. В скором времени его легендарная бабушка сама предложила, чтобы он взял ее фамилию, тем более что мать Станислава к тому моменту с его отцом уже развелась. Во многом именно благодаря звучной и известной фамилии Стас Пьеха смог добиться успеха в шоу-бизнесе и стать популярным. Кроме того, фамилия пригодилась ему и на этапе поступления в музыкальное училище.

Стас ПьехаСтас Пьеха
Стас Пьеха. Фото: globalmsk.ru
Стас ПьехаСтас Пьеха
Стас Пьеха. Фото: hellomagrussia.ru

Михаил Галустян

Комик и актер Михаил Галустян при рождении получил армянское имя Ншан, которое на русский язык можно перевести как «знак». Однако после того, как Галустян начал делать карьеру в сфере шоу-бизнеса в России, он понял, что для отечественных зрителей его настоящее имя звучит достаточно экзотично. Так он принял решение сменить имя на более привычное слуху российского зрителя — Михаил. Именно под этим именем комик прославился и стал настоящей российской звездой.

Михаил ГалустянМихаил Галустян
Михаил Галустян. Фото: kulturologia.ru
Михаил ГалустянМихаил Галустян
Михаил Галустян. Фото: rbk.ru

Лариса Долина

Настоящая фамилия звезды российской эстрады — Кудельман. Лариса носила ее вплоть до того момента, когда решилась завоевывать музыкальный олимп. Она решила выбрать более благозвучную и запоминающуюся фамилию своей матери — Долина.

Лариса ДолинаЛариса Долина
Лариса Долина. Фото: wellnesso.ru
Лариса ДолинаЛариса Долина
Лариса Долина. Фото: cheltoday.ru

К слову, для певицы сегодня фамилия Долина — это скорее псевдоним, поскольку по документам она имеет фамилию Миочинская, доставшуюся ей от супруга. От этой фамилии российская певица не отказалась даже после развода, однако выступает она по-прежнему исключительно как Лариса Долина.

Мигель

Имя Мигеля, популярного телеведущего, кажется достаточно подходящим и гармонично сочетающимся с его экзотической внешностью. Однако на самом деле шоумен носит вполне себе русские имя и фамилию — Сергей Шестоперов. Так что Мигель — это псевдоним, однако выбранный неслучайно: именно такое имя носит отец телеведущего.

МигельМигель
Мигель. Фото: rustars.tv
МигельМигель
Мигель. Фото: aif.ru

Валерия

Валерия — псевдоним, под которым на протяжении всей своей карьеры выступает российская звезда, певица Алла Перфилова. Этот псевдоним придумал для нее бывший супруг и по совместительству ее продюсер Александр Шульгин. Даже после развода с ним певица сохранила псевдоним и выступает как Валерия.

ВалерияВалерия
Валерия. Фото: thevoicemag.ru
ВалерияВалерия
Валерия. Фото: moskvichmag.ru

Жасмин

Под псевдонимом Жасмин на российской эстраде известна певица Сара Семендуева. Фамилия досталась ей после брака с предпринимателем Вячеславом Семендуевым, а девичья фамилия российской звезды — Манахимова.

ЖасминЖасмин
Жасмин. Фото: newsmuz.com
ЖасминЖасмин
Жасмин. Фото: vk.com/jasmin.official

Певица неоднократно рассказывала, как именно появился ее псевдоним: его придумал композитор Владимир Матецкий, который отметил сходство Жасмин с принцессой из известного мультфильма киностудии «Дисней».

Тимати

Настоящее имя российского исполнителя, продюсера и предпринимателя вовсе не Тимати, а Тимур. По документам он носит фамилию Юнусов. Происхождение своего псевдонима он объясняет своим детским домашним прозвищем — родственники привыкли называть его Тима, и это имя рэпер решил немного доработать.

ТиматиТимати
Тимати. Фото: glamurchik.tochka.net
ТиматиТимати
Тимати. Фото: rbk.ru

Крис Кельми

Крис Кельми — такой звучный и яркий псевдоним в самом начале своей музыкальной карьеры выбрал Анатолий Калинкин. Появился псевдоним неслучайно: музыкант, по его собственному признанию, был большим поклонником творчества писателя Лема, а Крис Кельвин — имя героя одного из его произведений.

Стоит отметить, что при жизни Крис Кельми отрицал, что на самом деле носит фамилию Калинкин, и настаивал, что его эстрадная фамилия самая что ни на есть настоящая, доставшаяся от прибалтийских предков.

Крис КельмиКрис Кельми
Крис Кельми. Фото: volgasib.ru
Крис КельмиКрис Кельми
Крис Кельми. Фото: vokrug.tv
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