Такими вы их никогда бы не узнали: кто из российских звезд сменил имя и фамилию

Posted 20 мая, 04:53
Published 20 мая, 04:53
Modified 9 сентября, 19:34
Updated 9 сентября, 19:34
Известная российская актриса Кристина Асмус до того, как к ней пришла популярность, носила совсем другую фамилию — Мясникова. Однако, решив делать карьеру в сфере шоу-бизнеса, она решила сменить фамилию на более экзотическую и благозвучную. Будущая актриса выбрала фамилию, которую носила ее мать, — Асмус.
Популярная ведущая и блогер Ксения Бородина изначально носила фамилию Амоева. Когда будущей российской звезде исполнилось 18 лет, она решила отказаться от фамилии, которая напоминала ей об отце, — с ним отношения у девушки не сложились. Так Ксения стала Бородиной. К слову, сейчас по документам она носит уже третью фамилию — Омарова, однако выступает под фамилией Бородина.
Внук звезды советской эстрады Эдиты Пьехи Станислав при рождении получил фамилию Герулис — по отцу, прибалтийскому музыканту. С этой фамилией Стас прожил недолго. В скором времени его легендарная бабушка сама предложила, чтобы он взял ее фамилию, тем более что мать Станислава к тому моменту с его отцом уже развелась. Во многом именно благодаря звучной и известной фамилии Стас Пьеха смог добиться успеха в шоу-бизнесе и стать популярным. Кроме того, фамилия пригодилась ему и на этапе поступления в музыкальное училище.
Комик и актер Михаил Галустян при рождении получил армянское имя Ншан, которое на русский язык можно перевести как «знак». Однако после того, как Галустян начал делать карьеру в сфере шоу-бизнеса в России, он понял, что для отечественных зрителей его настоящее имя звучит достаточно экзотично. Так он принял решение сменить имя на более привычное слуху российского зрителя — Михаил. Именно под этим именем комик прославился и стал настоящей российской звездой.
Настоящая фамилия звезды российской эстрады — Кудельман. Лариса носила ее вплоть до того момента, когда решилась завоевывать музыкальный олимп. Она решила выбрать более благозвучную и запоминающуюся фамилию своей матери — Долина.
К слову, для певицы сегодня фамилия Долина — это скорее псевдоним, поскольку по документам она имеет фамилию Миочинская, доставшуюся ей от супруга. От этой фамилии российская певица не отказалась даже после развода, однако выступает она по-прежнему исключительно как Лариса Долина.
Имя Мигеля, популярного телеведущего, кажется достаточно подходящим и гармонично сочетающимся с его экзотической внешностью. Однако на самом деле шоумен носит вполне себе русские имя и фамилию — Сергей Шестоперов. Так что Мигель — это псевдоним, однако выбранный неслучайно: именно такое имя носит отец телеведущего.
Валерия — псевдоним, под которым на протяжении всей своей карьеры выступает российская звезда, певица Алла Перфилова. Этот псевдоним придумал для нее бывший супруг и по совместительству ее продюсер Александр Шульгин. Даже после развода с ним певица сохранила псевдоним и выступает как Валерия.
Под псевдонимом Жасмин на российской эстраде известна певица Сара Семендуева. Фамилия досталась ей после брака с предпринимателем Вячеславом Семендуевым, а девичья фамилия российской звезды — Манахимова.
Певица неоднократно рассказывала, как именно появился ее псевдоним: его придумал композитор Владимир Матецкий, который отметил сходство Жасмин с принцессой из известного мультфильма киностудии «Дисней».
Настоящее имя российского исполнителя, продюсера и предпринимателя вовсе не Тимати, а Тимур. По документам он носит фамилию Юнусов. Происхождение своего псевдонима он объясняет своим детским домашним прозвищем — родственники привыкли называть его Тима, и это имя рэпер решил немного доработать.
Крис Кельми — такой звучный и яркий псевдоним в самом начале своей музыкальной карьеры выбрал Анатолий Калинкин. Появился псевдоним неслучайно: музыкант, по его собственному признанию, был большим поклонником творчества писателя Лема, а Крис Кельвин — имя героя одного из его произведений.
Стоит отметить, что при жизни Крис Кельми отрицал, что на самом деле носит фамилию Калинкин, и настаивал, что его эстрадная фамилия самая что ни на есть настоящая, доставшаяся от прибалтийских предков.
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