Такими вы их никогда бы не узнали: кто из российских звезд сменил имя и фамилию

Внук звезды советской эстрады Эдиты Пьехи Станислав при рождении получил фамилию Герулис — по отцу, прибалтийскому музыканту. С этой фамилией Стас прожил недолго. В скором времени его легендарная бабушка сама предложила, чтобы он взял ее фамилию, тем более что мать Станислава к тому моменту с его отцом уже развелась. Во многом именно благодаря звучной и известной фамилии Стас Пьеха смог добиться успеха в шоу-бизнесе и стать популярным. Кроме того, фамилия пригодилась ему и на этапе поступления в музыкальное училище.