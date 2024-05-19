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Posted 19 мая, 17:00

Published 19 мая, 17:00

Modified 9 сентября, 23:11

Updated 9 сентября, 23:11

Как правильно упаковывать багаж: советы, которые помогут сэкономить место в чемодане

Как правильно упаковывать багаж: советы, которые помогут сэкономить место в чемодане

19 мая 2024, 17:00
Фото: sportishka.com
Как правильно упаковывать багаж: советы, которые помогут сэкономить место в чемодане
Настала пора путешествий, а в путешествии никак не обойтись без багажа. Не хотите тащить в отпуск кучу чемоданов? Подскажем, как сэкономить место для нужных вещей. В сегодняшнем материале учим путешествовать налегке, основываясь на собственном опыте.

Правильно распределите нагрузку

Если вы путешествуете с семьей, распределите нагрузку на всех — это поможет сэкономить место в чемодане. Кто-то повезет гигиенические принадлежности, кто-то — основную часть одежды. Если ваш чемодан полон, не старайтесь впихнуть в него максимум возможного — если он сломается в дороге, это будет неприятно. Кроме того, в аэропорту придется доплачивать за перевес. Для своего удобства складывайте вещи первой необходимости поверх остальных или найдите им место в отдельной небольшой сумке. Так можно поступить с кошельком и аптечкой, особенно если вам приходится ежедневно принимать лекарство.

Складывайте вещи компактно

Старайтесь сворачивать одежду в рулон, так она меньше мнется и занимает не слишком много места. Сэкономить место в чемодане помогают небольшие дорожные упаковки для средств гигиены и лекарств. Вкладывайте вещи друг в друга, например, положите лекарства в косметичку, а шампунь положите в ботинок. Обувь укладывайте на дно. Мягкие летние кроссовки или туфли поместите у стенки чемодана. Трусы и носки скатайте в рулончики и закрепите резинками. Бюстгальтеры сверните так, чтобы одна чашка укладывалась в другую. Мелочи упакуйте в пакет или контейнер, чтобы не растерять в дороге.

Не берите лишнее

Самый важный совет: не берите с собой лишние предметы одежды. Возьмите вещи, которые легко комбинировать между собой. Уточните прогноз погоды, чтобы не брать теплую одежду, если она не нужна. Не стоит тащить с собой и шампунь, и бальзам, и порошок для стирки. Приобретите одно недорогое средство (например, гель для душа), которое заменит их все. Это поможет сэкономить немного места в чемодане. Если сложно определиться с нужными и ненужными вещами, составьте список. Сгруппируйте необходимое по категориям: медикаменты, косметика, одежда — и тщательно обдумайте, насколько важна каждая вещь в поездке.

#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Багаж#Отпуск
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