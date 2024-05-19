Как правильно упаковывать багаж: советы, которые помогут сэкономить место в чемодане

Если вы путешествуете с семьей, распределите нагрузку на всех — это поможет сэкономить место в чемодане. Кто-то повезет гигиенические принадлежности, кто-то — основную часть одежды. Если ваш чемодан полон, не старайтесь впихнуть в него максимум возможного — если он сломается в дороге, это будет неприятно. Кроме того, в аэропорту придется доплачивать за перевес. Для своего удобства складывайте вещи первой необходимости поверх остальных или найдите им место в отдельной небольшой сумке. Так можно поступить с кошельком и аптечкой, особенно если вам приходится ежедневно принимать лекарство.