Ваш загранпаспорт может быть недействительным!

Изъятие загранпаспорта вероятно и в том случае, если данные его владельца указаны пусть и корректно, однако не в установленной законом форме. При получении заграничного паспорта очень важно проверять его, в том числе сверять с другими документами. Расхождений в написании имени, фамилии быть не должно. Особое внимание стоит уделить тому, как транскрибированы имя и фамилия, в том числе если в них присутствуют мягкий знак, буква Ё.