Ваш загранпаспорт может быть недействительным!

Posted 20 мая, 04:31
Published 20 мая, 04:31
Modified 9 сентября, 19:31
Updated 9 сентября, 19:31
Если загранпаспорт гражданина признается недействительным, он подлежит изъятию. Это может произойти в том случае, если в документе присутствуют опечатки либо орфографические ошибки. Кроме того, загранпаспорт будет считаться недействительным и в том случае, если в нем есть штампы о пересечении границы, которые не соответствуют той информации, которая присутствует в государственных системах.
Загранпаспорт признают недействительным и в том случае, если фотография в нем не будет соответствовать фотографии, размещенной в базах данных, и если изображение отличается от того, как на самом деле выглядит владелец документа.
Недействительным загранпаспорт может стать, если в информации о детях владельца, внесенных в документ, допущены ошибки. Аналогичная ситуация может возникнуть, если в заграничном паспорте некорректно указана дата рождения гражданина, место его рождения, пол, а также срок действия документа.
Форма того бланка, на котором напечатан документ, должна совпадать с образцом оригинальных паспортов по целому ряду признаков. В их числе — форма, цвет, размер, число листов, принцип их фиксации, вплоть до метода кручения нитей. Должно совпадать и качество бумаги, а также защитные элементы, шрифт, водяные знаки, междустрочные отступы. В противном случае паспорт признают недействительным и изымут на границе.
Изъятие загранпаспорта вероятно и в том случае, если данные его владельца указаны пусть и корректно, однако не в установленной законом форме. При получении заграничного паспорта очень важно проверять его, в том числе сверять с другими документами. Расхождений в написании имени, фамилии быть не должно. Особое внимание стоит уделить тому, как транскрибированы имя и фамилия, в том числе если в них присутствуют мягкий знак, буква Ё.
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