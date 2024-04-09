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Posted 9 апреля, 09:22

Published 9 апреля, 09:22

Modified 9 сентября, 21:33

Updated 9 сентября, 21:33

Шесть ингредиентов в составе косметики, которые на самом деле не вредны

Шесть ингредиентов в составе косметики, которые на самом деле не вредны

9 апреля 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Шесть ингредиентов в составе косметики, которые на самом деле не вредны
Состав косметики пугает количеством непонятных названий. Какие ингредиенты уходовых средств действительно безопасны и не наносят вреда коже?

Каприловые (каприновые) триглицериды

Вещества под названием caprylic / сapric triglyceride — производные из кокосового и пальмового масла, поэтому неопасны для человека. Они нужны в косметике для увеличения ее сроков хранения и придания составу легкой консистенции. Чаще всего эти ингредиенты используют как основу для кремов, они способствуют проникновению активных компонентов в кожные покровы, помогают бороться с сухостью и обезвоживанием.

Кокоглюкозид

Относится к поверхностно-активным веществам (ПАВ), производится из сушеной мякоти кокоса и фруктового сахара. Безопасен для кожи, неагрессивен, чего нельзя сказать о других типах ПАВ.

Стоит избегать в составе косметики ПАВ, относящихся к стеаратам, изетионатам, пальмитатам, олефинсульфонатам.

Вещества под названием caprylic / сapric triglyceride — производные из кокосового и пальмового масла, поэтому неопасны для человекаВещества под названием caprylic / сapric triglyceride — производные из кокосового и пальмового масла, поэтому неопасны для человека
Вещества под названием caprylic / сapric triglyceride — производные из кокосового и пальмового масла, поэтому неопасны для человека. Фото: Изображение Midjourney

Спирты (alcohol)

Существует распространенное мнение, что спирт сушит кожу, поэтому его не должно быть в составе косметики. Но дело в том, что есть разные виды спиртов. И если одни действительно сушат кожу, то другие абсолютно безопасны и даже, напротив, замедляют испарение влаги.

Косметика не будет сушить кожу, если в составе есть жирные спирты — глицерин, цетеариловый спирт, пантенол. Эти ингредиенты увлажняют и смягчают кожу, а также выступают в роли эмульгатора и поверхностно-активного вещества. А вот метанола, этилового, бензилового, циннамилового, денатурированного спирта следует избегать.

Гиалуронат натрия

Производное от гиалуроновой кислоты, получается из растительных компонентов. Используется в составе косметики для увлажнения и укрепления кожи, отлично справляется с морщинами, повреждениями эпидермиса. Обладает свойствами регенерации.

Косметика не будет сушить кожу, если в составе есть жирные спирты — глицерин, цетеариловый спирт, пантенолКосметика не будет сушить кожу, если в составе есть жирные спирты — глицерин, цетеариловый спирт, пантенол
Косметика не будет сушить кожу, если в составе есть жирные спирты — глицерин, цетеариловый спирт, пантенол. Фото: Изображение Midjourney

Ксантановая камедь

Используется в составе косметики в качестве загустителя. Абсолютно безвредный экологичный ингредиент, он присутствует даже в продуктах питания. Относится к углеводам, полученным из бактерий растительного происхождения.

Глицерил стеарат цитрат

Это эмульгатор натурального происхождения, представляющий собой соединение растительных масел и лимонной кислоты. Безопасен для любого типа кожи, хорошо смягчает и увлажняет.

#Здоровье#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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