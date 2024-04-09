Шесть ингредиентов в составе косметики, которые на самом деле не вредны

Posted 9 апреля, 09:22
Published 9 апреля, 09:22
Modified 9 сентября, 21:33
Updated 9 сентября, 21:33
Вещества под названием caprylic / сapric triglyceride — производные из кокосового и пальмового масла, поэтому неопасны для человека. Они нужны в косметике для увеличения ее сроков хранения и придания составу легкой консистенции. Чаще всего эти ингредиенты используют как основу для кремов, они способствуют проникновению активных компонентов в кожные покровы, помогают бороться с сухостью и обезвоживанием.
Относится к поверхностно-активным веществам (ПАВ), производится из сушеной мякоти кокоса и фруктового сахара. Безопасен для кожи, неагрессивен, чего нельзя сказать о других типах ПАВ.
Стоит избегать в составе косметики ПАВ, относящихся к стеаратам, изетионатам, пальмитатам, олефинсульфонатам.
Существует распространенное мнение, что спирт сушит кожу, поэтому его не должно быть в составе косметики. Но дело в том, что есть разные виды спиртов. И если одни действительно сушат кожу, то другие абсолютно безопасны и даже, напротив, замедляют испарение влаги.
Косметика не будет сушить кожу, если в составе есть жирные спирты — глицерин, цетеариловый спирт, пантенол. Эти ингредиенты увлажняют и смягчают кожу, а также выступают в роли эмульгатора и поверхностно-активного вещества. А вот метанола, этилового, бензилового, циннамилового, денатурированного спирта следует избегать.
Производное от гиалуроновой кислоты, получается из растительных компонентов. Используется в составе косметики для увлажнения и укрепления кожи, отлично справляется с морщинами, повреждениями эпидермиса. Обладает свойствами регенерации.
Используется в составе косметики в качестве загустителя. Абсолютно безвредный экологичный ингредиент, он присутствует даже в продуктах питания. Относится к углеводам, полученным из бактерий растительного происхождения.
Это эмульгатор натурального происхождения, представляющий собой соединение растительных масел и лимонной кислоты. Безопасен для любого типа кожи, хорошо смягчает и увлажняет.
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