Шесть ингредиентов в составе косметики, которые на самом деле не вредны

Вещества под названием caprylic / сapric triglyceride — производные из кокосового и пальмового масла, поэтому неопасны для человека. Они нужны в косметике для увеличения ее сроков хранения и придания составу легкой консистенции. Чаще всего эти ингредиенты используют как основу для кремов, они способствуют проникновению активных компонентов в кожные покровы, помогают бороться с сухостью и обезвоживанием.