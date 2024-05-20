Боб на короткие волосы: 5 идей модной женской стрижки в стиле 90-х

Posted 20 мая, 08:58
Published 20 мая, 08:58
Modified 9 сентября, 23:16
Updated 9 сентября, 23:16
Эта стрижка предполагает сильно выстриженный затылок, удлиненные пряди на макушке создают эффектный объем. Укладывать можно разными способами. Классический вариант — при помощи щетки и фена, слегка закругляя пряди. Также можно создать при помощи утюжка небрежные волны, слегка взлохматить их и зафиксировать лаком или спреем.
Прическа этой супермодели 90-х открывает лицо, выгодно подчеркивает его овал. Удлиненные пряди практически не филируются, ровный срез слегка утяжеляет прическу, но подчеркивает густоту волос. Стрижку можно носить как на прямой пробор, так и на боковой. Отлично подойдет для девушек с квадратным и круглым лицом.
В фильме «Играй, как Бекхэм» героиня Киры Найтли носит текстурированную стрижку с длинной челкой, которая даже при активном движении остается стильной и эффектной. Все дело в особой технике: каждый новый слой перекрывает нижний и имеет слегка закругленные кончики. Для укладки можно слегка сбрызнуть волосы спреем и подкрутить брашингом.
В 90-е актриса сводила с ума своей невероятной стрижкой, которую хотели повторить все девушки. Звезда делала акцент на длинной челке, которую укладывала набок, а слегка укороченным прядям на макушке придавала объем и укладывала назад при помощи геля или мусса. Фишка прически в том, что ей можно задать разную форму, также она эффектно смотрится с мокрой укладкой.
Прическе звезды голливудских мелодрам завидовали очень многие. Боб безупречной формы до сих пор будоражит воображение фанатов — его пряди непринужденно ложатся мягкими завитками, создавая воздушный и романтичный образ. Достаточно самой простой укладки, чтобы прическа заиграла по-новому, — стала женственной и элегантной или взлохмаченной и дерзкой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14