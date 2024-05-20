Боб на короткие волосы: 5 идей модной женской стрижки в стиле 90-х

В 90-е актриса сводила с ума своей невероятной стрижкой, которую хотели повторить все девушки. Звезда делала акцент на длинной челке, которую укладывала набок, а слегка укороченным прядям на макушке придавала объем и укладывала назад при помощи геля или мусса. Фишка прически в том, что ей можно задать разную форму, также она эффектно смотрится с мокрой укладкой.