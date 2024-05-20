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Posted 20 мая, 08:52

Published 20 мая, 08:52

Modified 9 сентября, 23:09

Updated 9 сентября, 23:09

ТОП-10 реальных профессий, чтобы разбогатеть без образования

ТОП-10 реальных профессий, чтобы разбогатеть без образования

20 мая 2024, 08:52
Фото: 1MI
ТОП-10 реальных профессий, чтобы разбогатеть без образования
В России есть профессии, которые не требуют высшего образования, но являются одними из самых высокооплачиваемых. Рассказываем, в каких случаях работодатель не смотрит на диплом и где достаточно умелых рук и сообразительности.

Несмотря на то, что все твердят о необходимости получения высшего образования, учеба в университете не является обязательным условием для получения высокой зарплаты.

Чтобы доказать, что синяя корочка это не единственный лучший путь для всех, мы подобрали ТОП-10 высокооплачиваемых профессий, которые не требуют степени бакалавра, а в некоторых случаях даже средне специального образования.

1. Агент недвижимости, риелтор, брокер

  • Зарплата от 30 000 до 7 000 000 рублей
  • Образование: диплом средней школы, средне специальное образование

Агенты недвижимости работают с клиентами по покупке и продаже квартир, домов и иных помещений. Зарплата напрямую зависит от количества сделок и сегмента продаваемого жилья. При продаже элитной недвижимости чек может быть в разы выше, чем при посредничестве в продаже бюджетных вариантов.

Выбрав эту профессию, можно приложить усилия для развития своего бизнеса, работать по более гибкому графику с частичной занятостью. Чтобы действительно преуспеть в качестве агента по недвижимости, нужно получать удовольствие от продаж и работы с людьми. Чаще всего агентства берут на работу людей даже без образования, в качестве помощников. Для этой профессии лучшим качеством будут врожденные навыки психологии, которые помогают находить общий язык с клиентами.

Агент недвижимости, риелтор, брокерАгент недвижимости, риелтор, брокер
Агент недвижимости, риелтор, брокер. Фото: Изображение Midjourney

2. Монтажник

  • Зарплата: от 150 000 до 500 000 рублей
  • Образование: диплом об окончании школы, средне техническое образование

Монтажник — это специалист, который выполняет сборку и установку приборов, механизмов и конструкций. В связи с развитием научно-технического прогресса в этой профессии появилось много новых направлений.

Сейчас есть множество работников, которые специализируются на определенных аспектах сборки и установки, начиная от монтажа окон и сплит-системы до дорожных мостов.

3. Торговый представитель

  • Зарплата: от 70 000 до 550 000 рублей
  • Образование: диплом об окончании школы, средне специальное образование

Торговые представители могут работать с большим количеством различных товаров в самых разных отраслях. Многие должности доступны для людей с дипломом средней школы, но если вы хотите получить работу в большой и крупной компании, специализирующейся на технике или медицинских препаратах, может понадобиться средне-специальное образовании или степень бакалавра.

Торговый представительТорговый представитель
Торговый представитель. Фото: 1MI

4. Танцовщица

  • Зарплата: от 200 000 рублей
  • Образование: диплом об окончании школы

Одна из востребованных профессий, которая предлагает высокие заработки в развлекательной и спортивной индустрии. Устроиться танцовщицей можно в клуб, в котором преподают танцы, а так же в бары для развлечения публики. Для такой работы необходимо хорошее владение своим телом, внешние данные и артистизм.

5. Водитель

  • Заплата: от 220 000 рублей
  • Образование: диплом об окончании школы, водительское удостоверение

Водителем можно устроиться всем, кто имеет водительские права. В России существует широкий диапазон логистических организаций, которым нужны работники. В зависимости от категории, можно стать водителем дальнобоя, специальной и строительной техники, водителем такси, курьером грузов и т. д.

ВодительВодитель
Водитель. Фото: 1MI

6. Автомаляр

  • Зарплата: от 200 000 рублей
  • Образование: диплом об окончании школы, средне техническое образование

Для того чтобы красить машины необходимы сноровка и большой опыт, поэтому автомаляры получают достаточно большую зарплату. Автомаляром можно стать, выучившись в училище или получить практический навык, устроившись в подмастерье. Качественная и быстрая покраска авто всегда востребована, к таким профессионалам обычно выстраивается очередь.

7. Упаковщик-комплектовщик

  • Зарплата: от 150 000 рублей
  • Образование: диплом об окончании школы

Комплектовщик, как складской работник, выполняет такие функции, как комплектация, фасовка и упаковка различных товарно-материальных ценностей. На маленьких предприятиях задачи комплектовщика часто совмещаются с функциями фасовщика. Устроиться фасовщиком можно даже подросткам с 16 лет.

Упаковщик-комплектовщикУпаковщик-комплектовщик
Упаковщик-комплектовщик. Фото: 1MI

8. Продавец в автосалоне

  • Зарплата: от 200 000 рублей
  • Образование: диплом об окончании школы, средне специальное или высшее образование

Чтобы успешно продавать автомобили понадобятся качества профессионального продавца, нежели высшее образование. Уметь расположить клиента, быть внимательным к потребностям и желаниям, грамотный подбор авто и довольный покупатель — именно такие результаты желают видеть все руководители крупных автосалонов. Зарплата в основном зависит от процента, который складывается из количества проданных автомобилей.

9. Сантехник

  • Средняя зарплата: от 70 000 до 200 000 рублей
  • Образование: средне техническое образование

Сантехники устанавливают и ремонтируют системы трубопроводов в домах и предприятиях. Поскольку они часто отвечают на срочные вызовы, этим специалистам приходится работать по выходным, праздникам и даже ночью. Соответственно, ценник от этого только растет.

СантехникСантехник
Сантехник. Фото: Изображение Midjourney

10. Электрик

  • Средняя зарплата: от 60 000 до 150 000 рублей
  • Образование: средне техническое образование

Электрики обеспечивают электроснабжение зданий, жилых домов, линий электропередач и различного оборудования. Эта профессия также входит в ТОП самых популярных и высокооплачиваемых рабочих специальностей. Электрики могут трудиться как в организации, так и на себя, беря частные заказы. Но так, как работа сопряжена с опасным фактором, необходимо специальное образование и опыт.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Вакансии#Зарплата#Работа
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