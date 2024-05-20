ТОП-10 реальных профессий, чтобы разбогатеть без образования

Выбрав эту профессию, можно приложить усилия для развития своего бизнеса, работать по более гибкому графику с частичной занятостью. Чтобы действительно преуспеть в качестве агента по недвижимости, нужно получать удовольствие от продаж и работы с людьми. Чаще всего агентства берут на работу людей даже без образования, в качестве помощников. Для этой профессии лучшим качеством будут врожденные навыки психологии, которые помогают находить общий язык с клиентами.