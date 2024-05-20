ТОП-10 реальных профессий, чтобы разбогатеть без образования

Posted 20 мая, 08:52
Published 20 мая, 08:52
Modified 9 сентября, 23:09
Updated 9 сентября, 23:09
Несмотря на то, что все твердят о необходимости получения высшего образования, учеба в университете не является обязательным условием для получения высокой зарплаты.
Чтобы доказать, что синяя корочка это не единственный лучший путь для всех, мы подобрали ТОП-10 высокооплачиваемых профессий, которые не требуют степени бакалавра, а в некоторых случаях даже средне специального образования.
Агенты недвижимости работают с клиентами по покупке и продаже квартир, домов и иных помещений. Зарплата напрямую зависит от количества сделок и сегмента продаваемого жилья. При продаже элитной недвижимости чек может быть в разы выше, чем при посредничестве в продаже бюджетных вариантов.
Выбрав эту профессию, можно приложить усилия для развития своего бизнеса, работать по более гибкому графику с частичной занятостью. Чтобы действительно преуспеть в качестве агента по недвижимости, нужно получать удовольствие от продаж и работы с людьми. Чаще всего агентства берут на работу людей даже без образования, в качестве помощников. Для этой профессии лучшим качеством будут врожденные навыки психологии, которые помогают находить общий язык с клиентами.
Монтажник — это специалист, который выполняет сборку и установку приборов, механизмов и конструкций. В связи с развитием научно-технического прогресса в этой профессии появилось много новых направлений.
Сейчас есть множество работников, которые специализируются на определенных аспектах сборки и установки, начиная от монтажа окон и сплит-системы до дорожных мостов.
Торговые представители могут работать с большим количеством различных товаров в самых разных отраслях. Многие должности доступны для людей с дипломом средней школы, но если вы хотите получить работу в большой и крупной компании, специализирующейся на технике или медицинских препаратах, может понадобиться средне-специальное образовании или степень бакалавра.
Одна из востребованных профессий, которая предлагает высокие заработки в развлекательной и спортивной индустрии. Устроиться танцовщицей можно в клуб, в котором преподают танцы, а так же в бары для развлечения публики. Для такой работы необходимо хорошее владение своим телом, внешние данные и артистизм.
Водителем можно устроиться всем, кто имеет водительские права. В России существует широкий диапазон логистических организаций, которым нужны работники. В зависимости от категории, можно стать водителем дальнобоя, специальной и строительной техники, водителем такси, курьером грузов и т. д.
Для того чтобы красить машины необходимы сноровка и большой опыт, поэтому автомаляры получают достаточно большую зарплату. Автомаляром можно стать, выучившись в училище или получить практический навык, устроившись в подмастерье. Качественная и быстрая покраска авто всегда востребована, к таким профессионалам обычно выстраивается очередь.
Комплектовщик, как складской работник, выполняет такие функции, как комплектация, фасовка и упаковка различных товарно-материальных ценностей. На маленьких предприятиях задачи комплектовщика часто совмещаются с функциями фасовщика. Устроиться фасовщиком можно даже подросткам с 16 лет.
Чтобы успешно продавать автомобили понадобятся качества профессионального продавца, нежели высшее образование. Уметь расположить клиента, быть внимательным к потребностям и желаниям, грамотный подбор авто и довольный покупатель — именно такие результаты желают видеть все руководители крупных автосалонов. Зарплата в основном зависит от процента, который складывается из количества проданных автомобилей.
Сантехники устанавливают и ремонтируют системы трубопроводов в домах и предприятиях. Поскольку они часто отвечают на срочные вызовы, этим специалистам приходится работать по выходным, праздникам и даже ночью. Соответственно, ценник от этого только растет.
Электрики обеспечивают электроснабжение зданий, жилых домов, линий электропередач и различного оборудования. Эта профессия также входит в ТОП самых популярных и высокооплачиваемых рабочих специальностей. Электрики могут трудиться как в организации, так и на себя, беря частные заказы. Но так, как работа сопряжена с опасным фактором, необходимо специальное образование и опыт.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14