Врач раскрыл способ, как сделать белый хлеб полезнее

Специалисты советуют смотреть на ингредиенты продукта. Нежелательно, чтобы он содержал искусственные добавки. Если срок хранения хлеба составляет два дня, это говорит о том, что в нем присутствуют консерванты. Также хороший продукт не должен содержать много сахара и соли, должен иметь упругую структуру и приятный запах. Если после нажатия на батон он быстро возвращает форму, это значит, что в него добавили много разрыхлителя.