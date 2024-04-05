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Posted 5 апреля, 11:40

Published 5 апреля, 11:40

Modified 9 сентября, 21:23

Updated 9 сентября, 21:23

Врач раскрыл способ, как сделать белый хлеб полезнее

Врач раскрыл способ, как сделать белый хлеб полезнее

5 апреля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Врач раскрыл способ, как сделать белый хлеб полезнее
Специалист национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Каран Раджан рассказал, как снизить гликемический индекс белого хлеба, сделав его таким образом более полезным.

Врач напомнил, что гликемический индекс показывает, насколько быстро углеводы поднимают уровень сахара в крови. У белого хлеба этот показатель высокий — порядка 100.

Чтобы его снизить вдвое, врач посоветовал сначала заморозить белый хлеб, а затем поджарить, например в тостере. За счет этого в продукте формируется больше ретроградированного крахмала, который не полностью усваивается организмом и перерабатывается полезными кишечными бактериями, то есть действует как клетчатка. Таким образом, продукт медленнее переваривается, человек лучше наедается, а в крови не происходят скачки сахара, передает secretmag.ru.

На что обращать внимание при покупке хлебаНа что обращать внимание при покупке хлеба
На что обращать внимание при покупке хлеба. Фото: Изображение Midjourney

На что обращать внимание при покупке хлеба

Специалисты советуют смотреть на ингредиенты продукта. Нежелательно, чтобы он содержал искусственные добавки. Если срок хранения хлеба составляет два дня, это говорит о том, что в нем присутствуют консерванты. Также хороший продукт не должен содержать много сахара и соли, должен иметь упругую структуру и приятный запах. Если после нажатия на батон он быстро возвращает форму, это значит, что в него добавили много разрыхлителя.

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