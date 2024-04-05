Врач раскрыл способ, как сделать белый хлеб полезнее

Posted 5 апреля, 11:40
Published 5 апреля, 11:40
Modified 9 сентября, 21:23
Updated 9 сентября, 21:23
Врач напомнил, что гликемический индекс показывает, насколько быстро углеводы поднимают уровень сахара в крови. У белого хлеба этот показатель высокий — порядка 100.
Чтобы его снизить вдвое, врач посоветовал сначала заморозить белый хлеб, а затем поджарить, например в тостере. За счет этого в продукте формируется больше ретроградированного крахмала, который не полностью усваивается организмом и перерабатывается полезными кишечными бактериями, то есть действует как клетчатка. Таким образом, продукт медленнее переваривается, человек лучше наедается, а в крови не происходят скачки сахара, передает secretmag.ru.
Специалисты советуют смотреть на ингредиенты продукта. Нежелательно, чтобы он содержал искусственные добавки. Если срок хранения хлеба составляет два дня, это говорит о том, что в нем присутствуют консерванты. Также хороший продукт не должен содержать много сахара и соли, должен иметь упругую структуру и приятный запах. Если после нажатия на батон он быстро возвращает форму, это значит, что в него добавили много разрыхлителя.
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