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Posted 2 апреля, 11:11

Published 2 апреля, 11:11

Modified 9 сентября, 21:11

Updated 9 сентября, 21:11

В Сети разошлось фото повзрослевшей дочери Брюса Уиллиса

2 апреля 2024, 11:11
Супруга знаменитого актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала фотографию их общей дочери в день ее 12-летия. В своей подписи к фотографии мама пожелала девочке «сиять ярко».

Реакция подписчиков

Фолловеры присоединились к поздравлениям матери, отметив, что их дочка быстро растет и уже похожа на родителей, сообщает gazeta.ru.

Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг 15 лет назад, его супруга моложе него на 23 года. В браке у них родились двое детей — обе девочки. Также у актера есть три дочери от брака с Деми Мур, которая продолжает поддерживать его и по сей день.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
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