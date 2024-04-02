В Сети разошлось фото повзрослевшей дочери Брюса Уиллиса

Posted 2 апреля, 11:11
Published 2 апреля, 11:11
Modified 9 сентября, 21:11
Updated 9 сентября, 21:11
Фолловеры присоединились к поздравлениям матери, отметив, что их дочка быстро растет и уже похожа на родителей, сообщает gazeta.ru.
Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг 15 лет назад, его супруга моложе него на 23 года. В браке у них родились двое детей — обе девочки. Также у актера есть три дочери от брака с Деми Мур, которая продолжает поддерживать его и по сей день.
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