Артур Пирожков рассказал, где прятался всё это время

Posted 28 марта, 12:13
Published 28 марта, 12:13
Modified 9 сентября, 20:56
Updated 9 сентября, 20:56
Ревва пояснил, что называть его вернувшимся нельзя, так как он не выезжал за пределы Российской Федерации, пишет muz-tv.ru.
Артист сказал, что никуда и не собирался выезжать. Попутно он заявил, что за его домом следили. Правда, не уточнил, откуда у него такая информация и кто вёл наблюдение.
Ранее действительно ходили слухи, что не поддержавший СВО Ревва намерен выехать из России. Они возникли ещё в 2022 году, тогда говорили, что певец мог переехать в Испанию. Позже Александр Ревва возобновил свою эстрадную деятельность.
В январе прошлого года слухи об эмиграции Реввы возобновились. При этом причиной возможного отъезда называли бойкот комика на телевидении. Примерно в это же время сообщалось, что выступление артиста вырезали из передачи «Песня года».
Сейчас Ревва продолжает выступления в России. На концерте он сказал про поддержку Родины и необходимость уважения частной жизни его семьи.
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