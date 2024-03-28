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Posted 28 марта, 12:13

Published 28 марта, 12:13

Modified 9 сентября, 20:56

Updated 9 сентября, 20:56

Артур Пирожков рассказал, где прятался всё это время

28 марта 2024, 12:13
Комик Александр Ревва ответил на слухи о том, что он уехал из России после начала специальной военной операции. По его словам, он не покидал пределы нашей страны.

Ревва пояснил, что называть его вернувшимся нельзя, так как он не выезжал за пределы Российской Федерации, пишет muz-tv.ru.

Артист сказал, что никуда и не собирался выезжать. Попутно он заявил, что за его домом следили. Правда, не уточнил, откуда у него такая информация и кто вёл наблюдение.

Ранее действительно ходили слухи, что не поддержавший СВО Ревва намерен выехать из России. Они возникли ещё в 2022 году, тогда говорили, что певец мог переехать в Испанию. Позже Александр Ревва возобновил свою эстрадную деятельность.

В январе прошлого года слухи об эмиграции Реввы возобновились. При этом причиной возможного отъезда называли бойкот комика на телевидении. Примерно в это же время сообщалось, что выступление артиста вырезали из передачи «Песня года».

Сейчас Ревва продолжает выступления в России. На концерте он сказал про поддержку Родины и необходимость уважения частной жизни его семьи.

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