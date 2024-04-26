5 невероятно дешевых райских мест в мире, где можно начать новую жизнь

Многие в своих мечтах начинают новую жизнь в Юго-Восточной Азии. Прекрасным выбором может стать заповедное место на побережье, где есть множество возможностей для подводной охоты, дайвинга, а также практически нет туристов. Жилье очень дешевое, так что для тех, кто планирует начать новую жизнь без затрат, этот вариант подойдет.