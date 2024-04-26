5 невероятно дешевых райских мест в мире, где можно начать новую жизнь

Posted 26 апреля, 08:12
Published 26 апреля, 08:12
Modified 9 сентября, 22:18
Updated 9 сентября, 22:18
Горнолыжный курорт в Южной Америке — отличное место для того, чтобы начать новую жизнь. Кстати, она здесь очень дешевая: аренда жилья стоит недорого, равно как и продукты в магазинах. Самое демократичное жилье расположено в местных деревнях у подножья гор. Правда, стоит учитывать, что климат здесь достаточно суровый для Чили — зимний.
Многие в своих мечтах начинают новую жизнь в Юго-Восточной Азии. Прекрасным выбором может стать заповедное место на побережье, где есть множество возможностей для подводной охоты, дайвинга, а также практически нет туристов. Жилье очень дешевое, так что для тех, кто планирует начать новую жизнь без затрат, этот вариант подойдет.
Начать новую жизнь можно в по-настоящему райском уголке — на Гоа. Жизнь здесь очень дешевая, аренда жилья стоит не более 200 долларов в месяц. Плюс этого места — практически полное отсутствие туристов. Для тех, кто мечтает об уединении, это оптимальный вариант — на Гоа есть немало храмов, мест для медитации и занятий йогой.
Те, кто хочет начать новую жизнь, перебравшись на другой континент, могут рассмотреть небольшой мексиканский город с недорогим жильем и крайне демократичными ценами на продукты. Кстати, город живет достаточно насыщенной культурной жизнью — здесь регулярно проводятся различные мероприятия, выставки, фестивали.
Экзотическое место для тех, кто хочет начать новую жизнь, — остров в южной части Камбоджи. Здесь есть пляжи, вечнозеленые джунгли, а вот людей практически нет. Жилье можно арендовать за чисто символические деньги.
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