С чем пропустят в салон самолета, а что брать запрещено: правила 2024 года

Что можно и нужно брать в самолет в ручную кладь

Сколько жидкости можно провезти в ручной клади?

Можно ли брать в самолет лекарства?

Можно ли брать в самолет еду и косметику?

Можно ли брать острые предметы в самолет?

Можно ли в самолет брать спортинвентарь и музыкальные инструменты?

Какой размер чемодана допустим в ручную кладь?