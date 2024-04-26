С чем пропустят в салон самолета, а что брать запрещено: правила 2024 года

Posted 26 апреля, 15:15
Published 26 апреля, 15:15
Modified 9 сентября, 20:00
Updated 9 сентября, 20:00
Ручная кладь, то есть, вещи, которые пассажир берет с собой в салон самолета, должна соответствовать определенным требованиям к размеру, весу. И эти требования периодически меняются. Так, что же можно брать с собой в самолет?
Брать с собой в самолет в качестве ручной клади можно емкости с жидкостью, но строго определенного объема — не более 100 мл. Сами емкости должны быть упакованы в герметичные прозрачные пакеты. Количество таких бутылочек, как правило, не должно превышать 10 на одного пассажира.
Однако напитки и все, что было куплено в магазине duty-free, к этой категории не относятся — при условии, что целостность их упаковки не будет нарушаться до окончания полета.
Для лекарств в твердой форме ограничений практически нет. При этом жидкости, мази, гели, сиропы, кремы и аэрозоли должны быть в емкостях до 100 мл. Исключение — средства, жизненно необходимые в полете. Перевозить любые лекарства лучше в заводской упаковке. Если у вас есть рецепт от врача — всегда берите его с собой.
Можно брать в самолет в качестве ручной клади продукты питания — желеобразные и твердые, а также косметику, но в небольшом количестве. Например, в случае духов действует то же правило, что и для воды — объем флакона не должен превышать 100 мл. Что касается лекарств, то их провозить можно, но не все.
До недавнего времени в ручной клади нельзя было брать с собой в самолет острые предметы. Но в 2024 году действуют некоторые послабления. К примеру, в ручной клади можно провозить ножницы с лезвиями не более 6 см, вилки из пластика, вязальные спицы, но только деревянные, безопасные бритвенные станки и электробритвы. В любом случае перед поездкой рекомендуется уточнять требования для ручной клади у выбранной авиакомпании, чтобы избежать проблем при прохождении контроля.
Спортивный инвентарь в ручную кладь брать в самолет можно, равно как и музыкальные инструменты, однако они не должны быть слишком громоздкими. В плане размеров у авиакомпаний, как правило, свои требования, поэтому перед полетом необходимо с ними свериться.
Общие требования в ручной клади, которую можно брать с собой в самолет — вес в диапазоне от пяти до 10 кг. Размеры определяет авиакомпания, к примеру, некоторые перевозчики разрешают брать с собой в самолет багаж с габаритами в среднем от 30 до 40 см, другие устанавливают требования с учетом тарифа.
Сумки, рюкзаки, другие аксессуары, которые перевозятся в салоне самолета как ручная кладь, должны иметь мягкий каркас, быть гибкими. Эти требования установлены для того, чтобы ручная кладь не мешала другим пассажирам и ее можно было комфортно разместить в салоне.
Согласно принятым правилам, к провозу в салоне самолета запрещена жидкость, если ее объем превышает 100 мл. Запрещается провоз оружия и даже предметов, которые его имитируют, вещества, представляющие опасность, например средство для заправки зажигалки.
Остальные предметы брать с собой в самолет можно, если они соответствуют тому, что считается ручной кладью. Для удобства пассажиров во многих аэропортах есть специальные стойки, на которых можно проверить, соответствует ли багаж требованиям к ручной клади.
Под определение ручной клади попадают предметы верхней одежды, кейсы, дипломаты и женские сумки, зонты и трости, ноутбуки в сумках и чехлах. Также ручной кладью, которую можно брать с собой в самолет, считаются костыли, инвалидные коляски, младенческие люльки.
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