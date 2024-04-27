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Posted 27 апреля, 03:00

Published 27 апреля, 03:00

Modified 9 сентября, 22:19

Updated 9 сентября, 22:19

Шаги к самостоятельности: сколько свободы дать подростку

Шаги к самостоятельности: сколько свободы дать подростку

27 апреля 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Шаги к самостоятельности: сколько свободы дать подростку
Родителям всегда сложно отпускать ребенка во взрослую жизнь. А подростки, наоборот, хотят как можно раньше выбраться из-под опеки и сделать глоток упоительной свободы. Так как найти компромисс? Как «дозировать» самостоятельность подрастающих детей, чтобы она пошла не во вред, а на благо?

Со вступлением в подростковый возраст дети меняются не только внешне, но и внутренне. Родители могут заметить, что сын или дочь стали больше замыкаться и как будто отдаляться. При этом вокруг них появляется много сверстников, их закручивает в водоворот разных новых интересов. Отпустить ребенка в эту новую для него самостоятельную жизнь страшно. А не отпустить — значит, стать в его глазах врагом? Психологи советуют найти золотую середину.

Соблюдайте границы подростка

Первое, что вы можете сделать, это дать понять ребенку, что вы его уважаете и соблюдаете его границы, цените его самостоятельность. Не входите в его комнату без стука, не заглядывайте в мобильный телефон и ноутбук, не проверяйте вещи и карманы. Завоевать доверие подростка очень важно, тогда он будет больше пускать вас в свою новую жизнь.

Первое, что вы можете сделать, это дать понять ребенку, что вы его уважаете и соблюдаете его границыПервое, что вы можете сделать, это дать понять ребенку, что вы его уважаете и соблюдаете его границы
Первое, что вы можете сделать, это дать понять ребенку, что вы его уважаете и соблюдаете его границы. Фото: Изображение Midjourney

Не ругайте, а спрашивайте

К примеру, в ситуации, когда ребенок заигрался и пришел домой позже назначенного времени, нельзя ругать его, а тем более наказывать. Просто спросите, что мы можем сделать, чтобы такой ситуации больше не повторилось.

Наблюдайте за подростком

Моделируйте ситуации, в которых можете наблюдать ответственность подростка. Как он поведет себя, если надолго останется вечером дома один? Или как будет действовать, когда увидит на улице человека, которому нужна помощь? Если ребенок принимает адекватные решения, вы смело можете повышать «дозировку» свободы. Ваш ребенок верным путем идет к самостоятельности.

Моделируйте ситуации, в которых можете наблюдать ответственность подросткаМоделируйте ситуации, в которых можете наблюдать ответственность подростка
Моделируйте ситуации, в которых можете наблюдать ответственность подростка. Фото: Изображение Midjourney

Договоритесь, что он будет честным

Важно, чтобы ребенок, жалея ваши нервы, не врал вам насчет реального сценария вечеринки и о других вещах, которые принято скрывать от родителей. Договоритесь, что вы отпустите подростка на мероприятие, если точно будет знать, где оно пройдет, кто будет присутствовать и пр. Если есть риск, что что-то пойдет не так, проговаривайте заранее, разговаривайте и ищите компромиссы.

#Общество#Дети#Семья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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