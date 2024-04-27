Шаги к самостоятельности: сколько свободы дать подростку

Posted 27 апреля, 03:00
Published 27 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 22:19
Updated 9 сентября, 22:19
Со вступлением в подростковый возраст дети меняются не только внешне, но и внутренне. Родители могут заметить, что сын или дочь стали больше замыкаться и как будто отдаляться. При этом вокруг них появляется много сверстников, их закручивает в водоворот разных новых интересов. Отпустить ребенка в эту новую для него самостоятельную жизнь страшно. А не отпустить — значит, стать в его глазах врагом? Психологи советуют найти золотую середину.
Первое, что вы можете сделать, это дать понять ребенку, что вы его уважаете и соблюдаете его границы, цените его самостоятельность. Не входите в его комнату без стука, не заглядывайте в мобильный телефон и ноутбук, не проверяйте вещи и карманы. Завоевать доверие подростка очень важно, тогда он будет больше пускать вас в свою новую жизнь.
К примеру, в ситуации, когда ребенок заигрался и пришел домой позже назначенного времени, нельзя ругать его, а тем более наказывать. Просто спросите, что мы можем сделать, чтобы такой ситуации больше не повторилось.
Моделируйте ситуации, в которых можете наблюдать ответственность подростка. Как он поведет себя, если надолго останется вечером дома один? Или как будет действовать, когда увидит на улице человека, которому нужна помощь? Если ребенок принимает адекватные решения, вы смело можете повышать «дозировку» свободы. Ваш ребенок верным путем идет к самостоятельности.
Важно, чтобы ребенок, жалея ваши нервы, не врал вам насчет реального сценария вечеринки и о других вещах, которые принято скрывать от родителей. Договоритесь, что вы отпустите подростка на мероприятие, если точно будет знать, где оно пройдет, кто будет присутствовать и пр. Если есть риск, что что-то пойдет не так, проговаривайте заранее, разговаривайте и ищите компромиссы.
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