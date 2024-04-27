Шаги к самостоятельности: сколько свободы дать подростку

Со вступлением в подростковый возраст дети меняются не только внешне, но и внутренне. Родители могут заметить, что сын или дочь стали больше замыкаться и как будто отдаляться. При этом вокруг них появляется много сверстников, их закручивает в водоворот разных новых интересов. Отпустить ребенка в эту новую для него самостоятельную жизнь страшно. А не отпустить — значит, стать в его глазах врагом? Психологи советуют найти золотую середину.