Три сладких десерта для людей с сахарным диабетом

Употребление шоколада может принести больше пользы, чем просто утоление пристрастия к сладкому. Проблема в том, что большая часть шоколада, который мы едим, содержит лишь небольшое количество флаванолов и содержит большое количество сахара. Это можно исправить, выбирая темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и избегая молочных или белых сортов.