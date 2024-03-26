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Posted 26 марта, 13:09

Published 26 марта, 13:09

Modified 9 сентября, 20:49

Updated 9 сентября, 20:49

Эти сладкие десерты могут позволить себе люди с диабетом второго типа

Три сладких десерта для людей с сахарным диабетом

26 марта 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Эти сладкие десерты могут позволить себе люди с диабетом второго типа

Россиянам рассказали, какие фрукты не влияют на сахар в крови

Исследования о влиянии десертов на уровень сахара в крови у людей с диабетом — такое «сладкое» точно можно есть без вреда организму!

Наличие диабета зачастую ставит жирный крест на сладостях. Однако, есть такие десерты, которые медленно поднимают уровень сахара в крови.

Так же стоит помнить, что для людей с сахарным диабетом общее количество углеводов в еде имеет куда большее значение, чем общее количество сахара. Это означает, что десерт все еще может вписаться в ваш рацион, хоть и с некоторыми изменениями.

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Три условия, чтобы можно было есть сладкое при диабете

1. Замените углеводы

Если вы предпочитаете сладкое после ужина, необходимо отказаться от крахмала во время еды, чтобы контролировать общее количество углеводов. Это позволит поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

2. Уменьшите размеры порций

Количество инсулина частично зависит от количества углеводов в пище. Поэтому даже если хочется съесть сладкое, делать это следует в минимальных порциях.

Уменьшите размеры порций чтобы можно было съесть сладкое, не повышая предельный уровень углеводовУменьшите размеры порций чтобы можно было съесть сладкое, не повышая предельный уровень углеводов
Уменьшите размеры порций чтобы можно было съесть сладкое, не повышая предельный уровень углеводов. Фото: 1MI

3. Не злоупотребляйте искусственными подсластителями

Хотя приготовление десертов с искусственными подсластителями может помочь сократить потребление калорий и углеводов, лучше попытаться сократить общее потребление подсластителей — как из сахара, так и из некалорийных источников.

Поскольку искусственные подсластители намного слаще сахара, они могут усилить вашу тягу к сладкому. Также было показано, что они изменяют бактерии в кишечнике, что может повлиять на то, как организм регулирует уровень сахара в крови.

Три сладких десерта, которые может себе позволить диабетик

Фрукты при диабете

За семилетний период проведения исследования рациона питания и показателей состояния здоровья более 500 000 взрослых китайцев обнаружили, что более высокое потребление фруктов не было связано с повышением уровня сахара в крови даже у людей с диабетом. А взрослые, которые чаще употребляли фрукты, имели более низкий риск развития диабета до 36%, сообщается в издании journals.plos.

Фрукты при диабетеФрукты при диабете
Фрукты при диабете. Фото: 1MI

Лучшие фрукты для всех — это те, которые оказывают наименьшее влияние на уровень сахара в крови. К ним относятся черника, ежевика, малина, темная вишня и киви. Насыщенный цвет — результат действия антиоксидантов, которые, как мы знаем, помогают нейтрализовать свободные радикалы.

Фрукты при диабетеФрукты при диабете
Фрукты при диабете. Фото: 1MI

А вот виноград, бананы, ананасы и манго пользуются дурной славой из-за более высокого содержания сахара по сравнению с ягодами.

Шоколад при диабете

Хорошие новости для людей с сахарным диабетом! Употребление шоколада может улучшить реакцию организма на инсулин и контроль уровня сахара в крови из-за присутствия флаванолов, которые являются защитными соединениями, содержащимися в какао.

Шоколад готовят из какао, какао-масла с добавлением сахара и молока или сухих молочных продуктов, поэтому употребление этого продукта может привести к более быстрому повышению уровня сахара в крови, чем продукты с большим количеством клетчатки и белка или меньшим количеством сахара.

Шоколад при диабетеШоколад при диабете
Шоколад при диабете. Фото: 1MI

Насколько именно шоколад может повысить уровень сахара в крови, зависит от типа шоколада и количества сахара в нем. Но сам по себе шоколад имеет низкий гликемический индекс, приводя к более низкому повышению уровня сахара в крови.

Употребление шоколада может принести больше пользы, чем просто утоление пристрастия к сладкому. Проблема в том, что большая часть шоколада, который мы едим, содержит лишь небольшое количество флаванолов и содержит большое количество сахара. Это можно исправить, выбирая темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и избегая молочных или белых сортов.

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Какао также заслуживает внимания, потому что оно содержит полифенолы и растительные соединения, которые могут принести пользу здоровью человека. Фактически, какао-бобы являются одним из наиболее известных источников пищевых полифенолов. Какао также содержит белки, кофеин и различные минералы, включая калий, фосфор, медь, железо, цинк и магний.

Шоколад при диабетеШоколад при диабете
Шоколад при диабете. Фото: 1MI

Желатиновые десерты

В то время как традиционные желатиновые десерты содержат около 20 г сахара в одной порции, желе без сахара может стать хорошей альтернативой для людей с сахарным диабетом, которые хотят перекусить после ужина. К тому же, желе, содержащее всего 1 г белка, имеет небольшую питательную ценность.

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