Три сладких десерта для людей с сахарным диабетом

Posted 26 марта, 13:09
Published 26 марта, 13:09
Modified 9 сентября, 20:49
Updated 9 сентября, 20:49
Наличие диабета зачастую ставит жирный крест на сладостях. Однако, есть такие десерты, которые медленно поднимают уровень сахара в крови.
Так же стоит помнить, что для людей с сахарным диабетом общее количество углеводов в еде имеет куда большее значение, чем общее количество сахара. Это означает, что десерт все еще может вписаться в ваш рацион, хоть и с некоторыми изменениями.
Если вы предпочитаете сладкое после ужина, необходимо отказаться от крахмала во время еды, чтобы контролировать общее количество углеводов. Это позволит поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Количество инсулина частично зависит от количества углеводов в пище. Поэтому даже если хочется съесть сладкое, делать это следует в минимальных порциях.
Хотя приготовление десертов с искусственными подсластителями может помочь сократить потребление калорий и углеводов, лучше попытаться сократить общее потребление подсластителей — как из сахара, так и из некалорийных источников.
Поскольку искусственные подсластители намного слаще сахара, они могут усилить вашу тягу к сладкому. Также было показано, что они изменяют бактерии в кишечнике, что может повлиять на то, как организм регулирует уровень сахара в крови.
За семилетний период проведения исследования рациона питания и показателей состояния здоровья более 500 000 взрослых китайцев обнаружили, что более высокое потребление фруктов не было связано с повышением уровня сахара в крови даже у людей с диабетом. А взрослые, которые чаще употребляли фрукты, имели более низкий риск развития диабета до 36%, сообщается в издании journals.plos.
Лучшие фрукты для всех — это те, которые оказывают наименьшее влияние на уровень сахара в крови. К ним относятся черника, ежевика, малина, темная вишня и киви. Насыщенный цвет — результат действия антиоксидантов, которые, как мы знаем, помогают нейтрализовать свободные радикалы.
А вот виноград, бананы, ананасы и манго пользуются дурной славой из-за более высокого содержания сахара по сравнению с ягодами.
Хорошие новости для людей с сахарным диабетом! Употребление шоколада может улучшить реакцию организма на инсулин и контроль уровня сахара в крови из-за присутствия флаванолов, которые являются защитными соединениями, содержащимися в какао.
Шоколад готовят из какао, какао-масла с добавлением сахара и молока или сухих молочных продуктов, поэтому употребление этого продукта может привести к более быстрому повышению уровня сахара в крови, чем продукты с большим количеством клетчатки и белка или меньшим количеством сахара.
Насколько именно шоколад может повысить уровень сахара в крови, зависит от типа шоколада и количества сахара в нем. Но сам по себе шоколад имеет низкий гликемический индекс, приводя к более низкому повышению уровня сахара в крови.
Употребление шоколада может принести больше пользы, чем просто утоление пристрастия к сладкому. Проблема в том, что большая часть шоколада, который мы едим, содержит лишь небольшое количество флаванолов и содержит большое количество сахара. Это можно исправить, выбирая темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и избегая молочных или белых сортов.
Какао также заслуживает внимания, потому что оно содержит полифенолы и растительные соединения, которые могут принести пользу здоровью человека. Фактически, какао-бобы являются одним из наиболее известных источников пищевых полифенолов. Какао также содержит белки, кофеин и различные минералы, включая калий, фосфор, медь, железо, цинк и магний.
В то время как традиционные желатиновые десерты содержат около 20 г сахара в одной порции, желе без сахара может стать хорошей альтернативой для людей с сахарным диабетом, которые хотят перекусить после ужина. К тому же, желе, содержащее всего 1 г белка, имеет небольшую питательную ценность.
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