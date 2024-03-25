Что такое осознанное питание, в чем его польза и как к нему прийти

Posted 25 марта, 07:00
Published 25 марта, 07:00
Modified 9 сентября, 20:42
Updated 9 сентября, 20:42
Осознанное питание — это переоценка своих пищевых привычек с учетом своих чувств, мыслей и физических ощущений. Ведь многие принципы питания сформированы нами отнюдь не идеально. Порой мы едим не тогда, когда действительно хотим, а когда выдалась свободная минутка в цейтноте, или нужно составить кому-то компанию, или просто стало скучно.
Также мы не следуем осознанности в выборе еды. К примеру, знаем, что злоупотребление фаст-фудом вредно для организма, но все равно продолжаем заказывать пиццу и картофель фри. А как часто мы переедаем, когда доедаем за детей или нам жаль выбрасывать оставшийся на тарелке кусочек.
А человек, который придерживается норм осознанного питания, принимает пищу только когда голоден. При выборе еды он интуитивно прислушивается к истинным желаниям, учитывая состояние своего здоровья и соблюдая при необходимости диету. Во время приема пищи такой человек не распыляет свое внимание на внешние раздражители: смартфон, книгу, телевизор, разговоры.
Как только человек начинает практиковать осознанное питание, он замечает, что стал покупать и потреблять куда меньше. Поэтому первым делом составьте список самых необходимых продуктов — только тех, которые вы реально съедите, а не тех, что продаются по акции.
Прислушайтесь к себе, к своему телу — оно само подскажет вам, как двигаться в нужном направлении. Действительно ли вы ощущаете голод? Или может быть, жажду? Или страх, который вы хотите заесть калорийной и вредной едой? Важно правильно понять посылы своего организма и сделать выводы.
Не осуждайте себя за то, что вам хочется сладкого, соленого или копченого, то есть тех продуктов, которыми нежелательно злоупотреблять. Со временем вы научитесь ограничивать себя во вредной еде.
Ешьте медленно, тщательно пережевывайте каждый кусочек, старайтесь почувствовать максимум вкуса и понять, нравится он вам или нет. Это поможет распознать истинные потребности в еде, научиться потреблять ее меньше, а также снизить вес и обрести стройность.
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