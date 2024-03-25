Что такое осознанное питание, в чем его польза и как к нему прийти

Осознанное питание — это переоценка своих пищевых привычек с учетом своих чувств, мыслей и физических ощущений. Ведь многие принципы питания сформированы нами отнюдь не идеально. Порой мы едим не тогда, когда действительно хотим, а когда выдалась свободная минутка в цейтноте, или нужно составить кому-то компанию, или просто стало скучно.