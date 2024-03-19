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Posted 19 марта, 13:30

Published 19 марта, 13:30

Modified 9 сентября, 20:23

Updated 9 сентября, 20:23

Разгрузочный день — это отличный способ для человека дать передышку своем ЖКТ

Вся правда про разгрузочные дни. Что происходит с организмом и можно ли похудеть

19 марта 2024, 13:30
Фото: 1MI
Разгрузочный день — это отличный способ для человека дать передышку своем ЖКТ
Многие знают о существовании разгрузочных дней, и кто-то даже время от времени их проводит, но при этом не все знают, как это делать правильно, чтобы не навредить своему здоровью. О том, кому можно, а кому нельзя устраивать разгрузочные дни, а также как безопасно выходить из них — читайте в статье.

Что такое разгрузочный день

Разгрузочный день — это отличный способ для человека дать передышку своему желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). От голодания разгрузочный день отличается тем, что в организм все же поступает пища, хотя и в сильно ограниченном количестве, а благодаря тому, что такая разгрузка по времени ограничена всего сутками, при правильном выходе из нее вреда для организма, как правило, не бывает.

С какой целью проводят разгрузочные дни

Регулярное устраивание разгрузочных дней дает возможность снизить суточную калорийность рациона. Это, в свою очередь, способствует постепенному избавлению от лишних килограммов и общему оздоровлению организма.

Во время проведения разгрузочного дня следует исключить физические нагрузкиВо время проведения разгрузочного дня следует исключить физические нагрузки
Во время проведения разгрузочного дня следует исключить физические нагрузки. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно проводить разгрузочные дни

Во время проведения разгрузочного дня следует исключить физические нагрузки. Основу меню должны составлять легкие белки и правильные углеводы, а еще необходимо выпить 1-1,5 л чистой воды. Можно также травяной чай без сахара.

Начинать лучше всего с вечера, а заканчивать — вечером следующего дня. Выходить из разгрузочного дня следует постепенно, на первые сутки-двое исключив из меню жирное, острое и соленое, а также ограничив привычный объем пищи до умеренного.

Как разгрузочные дни влияют на организм

При регулярном проведении разгрузочных дней можно добиться снижения веса на 1-2 кг и очищения органов пищеварения, печени и почек, а также в целом оздоровить организм. Однако чтобы сброшенные килограммы не вернулись, следует скорректировать свой привычный рацион, сделав его более полезным и менее калорийным.

При регулярном проведении разгрузочных дней можно добиться снижения веса на 1-2 кгПри регулярном проведении разгрузочных дней можно добиться снижения веса на 1-2 кг
При регулярном проведении разгрузочных дней можно добиться снижения веса на 1-2 кг. Фото: Изображение Midjourney

Кому нельзя проводить разгрузочные дни

Разгрузочные дни не рекомендуется проводить при плохом самочувствии, хронических болезнях ЖКТ, печени и почек, диабете и остром периоде инфекционных заболеваний. Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют «разгружаться» людям, имеющим недостаточную массу тела.

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