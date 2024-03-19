Вся правда про разгрузочные дни. Что происходит с организмом и можно ли похудеть

Posted 19 марта, 13:30
Published 19 марта, 13:30
Modified 9 сентября, 20:23
Updated 9 сентября, 20:23
Разгрузочный день — это отличный способ для человека дать передышку своему желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). От голодания разгрузочный день отличается тем, что в организм все же поступает пища, хотя и в сильно ограниченном количестве, а благодаря тому, что такая разгрузка по времени ограничена всего сутками, при правильном выходе из нее вреда для организма, как правило, не бывает.
Регулярное устраивание разгрузочных дней дает возможность снизить суточную калорийность рациона. Это, в свою очередь, способствует постепенному избавлению от лишних килограммов и общему оздоровлению организма.
Во время проведения разгрузочного дня следует исключить физические нагрузки. Основу меню должны составлять легкие белки и правильные углеводы, а еще необходимо выпить 1-1,5 л чистой воды. Можно также травяной чай без сахара.
Начинать лучше всего с вечера, а заканчивать — вечером следующего дня. Выходить из разгрузочного дня следует постепенно, на первые сутки-двое исключив из меню жирное, острое и соленое, а также ограничив привычный объем пищи до умеренного.
При регулярном проведении разгрузочных дней можно добиться снижения веса на 1-2 кг и очищения органов пищеварения, печени и почек, а также в целом оздоровить организм. Однако чтобы сброшенные килограммы не вернулись, следует скорректировать свой привычный рацион, сделав его более полезным и менее калорийным.
Разгрузочные дни не рекомендуется проводить при плохом самочувствии, хронических болезнях ЖКТ, печени и почек, диабете и остром периоде инфекционных заболеваний. Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют «разгружаться» людям, имеющим недостаточную массу тела.
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