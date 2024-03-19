Вся правда про разгрузочные дни. Что происходит с организмом и можно ли похудеть

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Многие знают о существовании разгрузочных дней, и кто-то даже время от времени их проводит, но при этом не все знают, как это делать правильно, чтобы не навредить своему здоровью. О том, кому можно, а кому нельзя устраивать разгрузочные дни, а также как безопасно выходить из них — читайте в статье.