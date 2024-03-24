Овсяноблин: в чем польза и лучшие варианты приготовления

Есть три способа приготовить овсяноблин, и первый из них — на молоке. Следует взять 3 столовые ложки овсяных хлопьев (хлопья быстрого приготовления не подойдут!) и измельчить их в блендере. Затем залить овсянку 40 мл нежирного молока и дать настояться. Когда хлопья набухнут, нужно добавить в них яйцо и немного соли, все вместе взбить и выпекать без масла на антипригарной сковороде с двух сторон.