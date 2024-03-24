Овсяноблин: в чем польза и лучшие варианты приготовления

Posted 24 марта, 17:00
Published 24 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 20:39
Updated 9 сентября, 20:39
В этом блюде овсяные хлопья сочетаются с яйцом, благодаря чему организм получает достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов. Поэтому овсяноблин, съеденный на завтрак или в качестве перекуса, на длительное время дает организму энергию и ощущение сытости. Это блюдо хорошо также тем, что в него всякий раз можно добавлять разную начинку, поэтому овсяноблин долго не приедается.
Есть три способа приготовить овсяноблин, и первый из них — на молоке. Следует взять 3 столовые ложки овсяных хлопьев (хлопья быстрого приготовления не подойдут!) и измельчить их в блендере. Затем залить овсянку 40 мл нежирного молока и дать настояться. Когда хлопья набухнут, нужно добавить в них яйцо и немного соли, все вместе взбить и выпекать без масла на антипригарной сковороде с двух сторон.
В этом случае для приготовления овсяноблина берется такое же количество овсяных хлопьев, одно яйцо и соль, как и в первом рецепте, но только вместо молока добавляются три столовых ложки нежирного кефира. По желанию можно также положить в смесь немного подсластителя.
Третья вариация рецепта овсяноблина подразумевает использование вместо молока и кефира 3 столовых ложек воды, при том что все остальные ингредиенты остаются неизменными. Также в этом варианте опционально присутствуют отруби.
Овсяноблин едят как сам по себе, так и с начинкой — в последнем случае калорийность готового продукта, соответственно, увеличится. Из сладких начинок можно использовать натуральную шоколадную или арахисовую пасту с добавлением кусочков фруктов, мягкий творог или мед. А для соленой начинки подойдут слабосоленая красная рыба в сочетании со свежим огурцом и творожным сыром, ветчина, помидоры с брынзой и зеленью, вареная куриная грудка с грибами и др.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14