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Posted 24 марта, 17:00

Published 24 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 20:39

Updated 9 сентября, 20:39

Овсяноблин: в чем польза и лучшие варианты приготовления

Овсяноблин: в чем польза и лучшие варианты приготовления

24 марта 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Овсяноблин: в чем польза и лучшие варианты приготовления
Овсяноблин — вкусный и полезный вариант полезного завтрака. Его состав включает минимальное количество ингредиентов, а количество калорий в готовом продукте невысоко, что делает овсяноблин идеальным блюдом для диетического питания. О том, как готовить и с чем есть овсяноблин, — читайте в статье.

Как приготовить овсяноблин

В этом блюде овсяные хлопья сочетаются с яйцом, благодаря чему организм получает достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов. Поэтому овсяноблин, съеденный на завтрак или в качестве перекуса, на длительное время дает организму энергию и ощущение сытости. Это блюдо хорошо также тем, что в него всякий раз можно добавлять разную начинку, поэтому овсяноблин долго не приедается.

На молоке

Есть три способа приготовить овсяноблин, и первый из них — на молоке. Следует взять 3 столовые ложки овсяных хлопьев (хлопья быстрого приготовления не подойдут!) и измельчить их в блендере. Затем залить овсянку 40 мл нежирного молока и дать настояться. Когда хлопья набухнут, нужно добавить в них яйцо и немного соли, все вместе взбить и выпекать без масла на антипригарной сковороде с двух сторон.

На кефире

В этом случае для приготовления овсяноблина берется такое же количество овсяных хлопьев, одно яйцо и соль, как и в первом рецепте, но только вместо молока добавляются три столовых ложки нежирного кефира. По желанию можно также положить в смесь немного подсластителя.

На воде

Третья вариация рецепта овсяноблина подразумевает использование вместо молока и кефира 3 столовых ложек воды, при том что все остальные ингредиенты остаются неизменными. Также в этом варианте опционально присутствуют отруби.

Возможные начинки для овсяноблина

Овсяноблин едят как сам по себе, так и с начинкой — в последнем случае калорийность готового продукта, соответственно, увеличится. Из сладких начинок можно использовать натуральную шоколадную или арахисовую пасту с добавлением кусочков фруктов, мягкий творог или мед. А для соленой начинки подойдут слабосоленая красная рыба в сочетании со свежим огурцом и творожным сыром, ветчина, помидоры с брынзой и зеленью, вареная куриная грудка с грибами и др.

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