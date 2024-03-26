newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта, 12:16

Published 26 марта, 12:16

Modified 9 сентября, 20:49

Updated 9 сентября, 20:49

Эндокринолог объяснил, что происходит с организмом человека если часто есть даже полезные перекусы!

Частые и полезные перекусы — прямой путь к диабету

26 марта 2024, 12:16
Фото: 1MI
Эндокринолог объяснил, что происходит с организмом человека если часто есть даже полезные перекусы!

Эндокринолог объяснил вред частых перекусов

Эндокринолог объяснил, что происходит с организмом человека если часто есть даже полезные перекусы!

Считаете, что кушаете редко полезными продуктами, значит заботитесь о своем здоровье? Как бы не так! Эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что это самое большое заблуждение, которое сформировалось у людей, передает «СЭ».

Еда вызывает подъемы инсулина, который обычно вырабатывается при приеме пищи, объясняет эксперт. Но частые перекусы являются причиной слишком частых скачков этого важного гормона и ухудшения реакции рецепторов.

Другими словами, частые перекусы являются запускающим механизмом гормонального сбоя и, как следствие, заканчивается приобретением диабета второго типа. Поэтому очень важно есть по часам, убрав частые чаепития, и питаться не больше трех раз в день.

Оставив в своем питании только завтрак, обед и ужин человек понижает инсулинорезистентности, сводя риски заболевания к минимуму.

Нет раннему старению и вредным привычкам: ЗОЖные тренды, которые изменят будущее
Узнать подробнее
Читайте также:
Что такое осознанное питание, в чем его польза и как к нему прийтиПП-рецепты с авокадо, которые разнообразят ваше менюКак правильно питаться, если нет времени готовить
#Эмилия Шпилева#Здоровье#Диета#Здоровое питание#Эндокринолог
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика