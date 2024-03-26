Частые и полезные перекусы — прямой путь к диабету

Posted 26 марта, 12:16
Published 26 марта, 12:16
Modified 9 сентября, 20:49
Updated 9 сентября, 20:49
Считаете, что кушаете редко полезными продуктами, значит заботитесь о своем здоровье? Как бы не так! Эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что это самое большое заблуждение, которое сформировалось у людей, передает «СЭ».
Еда вызывает подъемы инсулина, который обычно вырабатывается при приеме пищи, объясняет эксперт. Но частые перекусы являются причиной слишком частых скачков этого важного гормона и ухудшения реакции рецепторов.
Другими словами, частые перекусы являются запускающим механизмом гормонального сбоя и, как следствие, заканчивается приобретением диабета второго типа. Поэтому очень важно есть по часам, убрав частые чаепития, и питаться не больше трех раз в день.
Оставив в своем питании только завтрак, обед и ужин человек понижает инсулинорезистентности, сводя риски заболевания к минимуму.
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