Шесть лучших стайлинг-средств, которые преобразят прическу в считаные минуты

Posted 21 марта, 06:00
Published 21 марта, 06:00
Modified 9 сентября, 20:28
Updated 9 сентября, 20:28
Этот стайлинг придаст волосам объем, и прическа в течение всего дня будет выглядеть так, словно вы только что побывали в салоне красоты. Мусс прекрасно подходит для фиксации вьющихся локонов. Благодаря пенной и невесомой текстуре средство мягко обволакивает пряди, без эффекта утяжеления. Если даже в повседневной жизни вы не пользуетесь муссом, то для создания праздничных образов он нужен обязательно.
Объем у корней — это, как правило, именно то, к чему стремятся обладатели стрижек каре, боб, каскад и многих других. С этой задачей отлично справляются специальные спреи. Нужно нанести средство на волосы у корней (формат распылителя при этом очень удобен), а потом поработать брашингом или феном. Эффект достигается моментально, при этом держится очень долго.
Если мусс не справляется с фиксацией густых и тяжелых прядей, то на помощь придет лак. Просто распылите стайлинг по всей длине волос и получите надежную защиту от ветра, влажности, непогоды. При этом средство не склеивает волосы, оставляет локоны эластичными и придает им изысканный блеск.
Базовое средство стайлинга, которое в равной степени используют как обладательницы коротких стрижек, так и те, кто предпочитает носить длинные волосы. При помощи геля можно собрать идеальный гладкий пучок, сделать эффект мокрой укладки, уплотнить тонкие пряди, сделать из непокорных кудрей идеальную волнообразную укладку. Возможности этого стайлинга поистине безграничны, нужно только выбрать подходящую вам степень фиксации.
Если вы цените в облике натуральность, то именно флюид подойдет вам в качестве стайлинга. Он фактически незаметен на волосах, создает ультралегкую фиксацию, при этом питает волосы, защищает от внешних воздействий, повышает их эластичность и облегчает расчесывание.
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