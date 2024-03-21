Шесть лучших стайлинг-средств, которые преобразят прическу в считаные минуты

Объем у корней — это, как правило, именно то, к чему стремятся обладатели стрижек каре, боб, каскад и многих других. С этой задачей отлично справляются специальные спреи. Нужно нанести средство на волосы у корней (формат распылителя при этом очень удобен), а потом поработать брашингом или феном. Эффект достигается моментально, при этом держится очень долго.