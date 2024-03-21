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Posted 21 марта, 06:00

Published 21 марта, 06:00

Modified 9 сентября, 20:28

Updated 9 сентября, 20:28

Шесть лучших стайлинг-средств, которые преобразят прическу в считаные минуты

Шесть лучших стайлинг-средств, которые преобразят прическу в считаные минуты

21 марта 2024, 06:00
Фото: 1MI
Шесть лучших стайлинг-средств, которые преобразят прическу в считаные минуты
Всем хочется иметь красивую прическу, но не хочется при этом тратить много времени на укладку. Современные стайлинговые средства созданы специально для того, чтобы сделать уход за волосами максимально простым, легким и быстрым.

Мусс

Этот стайлинг придаст волосам объем, и прическа в течение всего дня будет выглядеть так, словно вы только что побывали в салоне красоты. Мусс прекрасно подходит для фиксации вьющихся локонов. Благодаря пенной и невесомой текстуре средство мягко обволакивает пряди, без эффекта утяжеления. Если даже в повседневной жизни вы не пользуетесь муссом, то для создания праздничных образов он нужен обязательно.

Мусс придаст волосам объем, и прическа в течение всего дня будет выглядеть так, словно вы только что побывали в салоне красотыМусс придаст волосам объем, и прическа в течение всего дня будет выглядеть так, словно вы только что побывали в салоне красоты
Мусс придаст волосам объем, и прическа в течение всего дня будет выглядеть так, словно вы только что побывали в салоне красоты. Фото: Изображение Midjourney

Спрей для объема

Объем у корней — это, как правило, именно то, к чему стремятся обладатели стрижек каре, боб, каскад и многих других. С этой задачей отлично справляются специальные спреи. Нужно нанести средство на волосы у корней (формат распылителя при этом очень удобен), а потом поработать брашингом или феном. Эффект достигается моментально, при этом держится очень долго.

Объем у корней — это, как правило, именно то, к чему стремятся обладатели стрижек каре, боб, каскад и многих другихОбъем у корней — это, как правило, именно то, к чему стремятся обладатели стрижек каре, боб, каскад и многих других
Объем у корней — это, как правило, именно то, к чему стремятся обладатели стрижек каре, боб, каскад и многих других. Фото: Изображение Midjourney

Лак

Если мусс не справляется с фиксацией густых и тяжелых прядей, то на помощь придет лак. Просто распылите стайлинг по всей длине волос и получите надежную защиту от ветра, влажности, непогоды. При этом средство не склеивает волосы, оставляет локоны эластичными и придает им изысканный блеск.

Если мусс не справляется с фиксацией густых и тяжелых прядей, то на помощь придет лакЕсли мусс не справляется с фиксацией густых и тяжелых прядей, то на помощь придет лак
Если мусс не справляется с фиксацией густых и тяжелых прядей, то на помощь придет лак. Фото: 1MI

Гель

Базовое средство стайлинга, которое в равной степени используют как обладательницы коротких стрижек, так и те, кто предпочитает носить длинные волосы. При помощи геля можно собрать идеальный гладкий пучок, сделать эффект мокрой укладки, уплотнить тонкие пряди, сделать из непокорных кудрей идеальную волнообразную укладку. Возможности этого стайлинга поистине безграничны, нужно только выбрать подходящую вам степень фиксации.

Базовое средство стайлинга, которое в равной степени используют как обладательницы коротких стрижекБазовое средство стайлинга, которое в равной степени используют как обладательницы коротких стрижек
Базовое средство стайлинга, которое в равной степени используют как обладательницы коротких стрижек. Фото: 1MI

Флюид

Если вы цените в облике натуральность, то именно флюид подойдет вам в качестве стайлинга. Он фактически незаметен на волосах, создает ультралегкую фиксацию, при этом питает волосы, защищает от внешних воздействий, повышает их эластичность и облегчает расчесывание.

Если вы цените в облике натуральность, то именно флюид подойдет вам в качестве стайлингаЕсли вы цените в облике натуральность, то именно флюид подойдет вам в качестве стайлинга
Если вы цените в облике натуральность, то именно флюид подойдет вам в качестве стайлинга. Фото: 1MI
#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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