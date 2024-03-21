Почему запретили стевию и существуют ли безопасные подсластители

Сама по себе стевия — это растение, из которого получают некалорийный подсластитель стевиозид. Он в 300 раз слаще сахара и при этом не влияет на уровень глюкозы в организме, что сделало добавку очень популярной у людей с диабетом. До запрета его можно было часто встретить в продаже в виде порошка из листьев или жидкого экстракта (сиропа).