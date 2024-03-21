Почему запретили стевию и существуют ли безопасные подсластители

Posted 21 марта, 05:00
Published 21 марта, 05:00
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
Почему возник запрет и чем теперь заменить подсластитель в ежедневном питании? Объясняем в сегодняшнем материале.
Сама по себе стевия — это растение, из которого получают некалорийный подсластитель стевиозид. Он в 300 раз слаще сахара и при этом не влияет на уровень глюкозы в организме, что сделало добавку очень популярной у людей с диабетом. До запрета его можно было часто встретить в продаже в виде порошка из листьев или жидкого экстракта (сиропа).
Однако, как и все растения, стевия вбирает в себя все вещества, которые находятся в почве, в том числе и вредные. Производители сахарозаменителя должны были очищать сырье при приготовлении продукта, но делали они это крайне безответственно, если вообще делали. Поэтому было решено ввести запрет на растение «в чистом виде», при том что стевиозид как таковой остается вполне разрешенной пищевой добавкой (Е960).
После запрета стевии многие люди стали искать замену растительному посластителю. Однако не все заменители сахара безвредны для организма. Например, синтетические добавки (аспартам, сахарин, цикламат) не рекомендуется употреблять в слишком больших количествах, чтобы не спровоцировать побочные эффекты.
Гораздо более безопасными для здоровья считаются натуральные подсластители, например фруктоза. Эта составляющая полисахаридов не так калорийна, как сахар, и меньше воздействует на уровень глюкозы в крови. Также безвреден (в умеренных количествах) натуральный мед или похожий на него по вкусу сок топинамбура, в котором содержится сладкое вещество инулин.
Большой популярностью среди тех, кто придерживается здорового образа жизни и диетического питания, пользуется «дынный сахар» — эритрит. Это сладкое низкокалорийное вещество не вызывает кариес и расщепляется без участия инсулина. В отличие от попавшей под запрет стевии, не дает неприятного послевкусия.
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